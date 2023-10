Rimini. Con l’autunno tornano i mercatini dei migliori prodotti di stagione

E’ questo il periodo dell’anno che vede fiorire le bancarelle delle fiere d’autunno come la Fiera dei Sapori e dei Colori d’Autunno che si tiene domenica 8 ottobre tra piazza Tre Martiri e Corso d’Augusto. Diversi i mercatini dei sapori e dei colori che ripartono in questa stagione e che propongono frutta fresca, marmellate, miele, vini, olio di oliva e formaggi a chilometro zero che si possono comprare direttamente dai contadini. Ad esempio, dopo la pausa estiva, ogni martedì il mercato degli agricoltori ‘Campagna Amica‘ torna nel cortile di Palazzo Ghetti in via XX Settembre, la mattina dalle 7.30 alle 13.30, mentre il giovedì mattina, in via Chiabrera 34/b, si possono fare acquisti nel mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0 di SGR. Il venerdì al Parcheggio Tiberio, nel Borgo San Giuliano, c’è invece il mercato degli agricoltori dove è possibile trovare la varietà delle produzioni a filiera corta nelle diverse stagioni dell’anno.

Non mancano poi i mercatini dell’Artigianato locale con Artigiani al Centro che si svolge in piazza Tre Martiri il 15 ottobre, 19 novembre e 8 dicembre; Domeniche ad Arte, Mostra mercato locale di arte, artigianato e hobbistica, che si tiene il 29 ottobre e il 26 novembre nella zona dell’Arco d’Augusto, e Rimini Antiqua, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage di qualità che ha luogo in centro storico ogni ultima domenica del mese (eccetto dicembre).

Ma l’autunno è anche il periodo in cui ripartono a pieno ritmo gli appuntamenti fieristici e congressuali a partire dalle grandi fiere internazionali, quali il TTG (11 – 13 ottobre), la manifestazione italiana B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, ed Ecomondo – The green technology expo (7 – 10 novembre). Tanti anche gli eventi Mice del Palacongressi, grazie ai tanti appuntamenti in programma: dal XXVI Congresso Nazionale SIGU (4 – 6 ottobre) all’Hospitality Day (10 ottobre), ida Marketers World (13– 15 ottobre) al Convegno Edizioni Studi Erickson (17 – 19 novembre) fino al 60esimo congresso Sir (22 – 25 novembre) e ai raduni religiosi.

Infine a Rimini non mancano le opportunità di divertimento anche per i più piccoli con i parchi tematici della riviera, come Fiabilandia, Italia in miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica, che continuano ad accogliere i loro ospiti nel fine settimana, almeno fino al week-end di Ognissanti.

Comune di Rimini