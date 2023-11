Rimini. Concerto numero zero di Beethoven: In prima assoluta alla Sagra Musicale Malatestiana con i musicisti della Wunderkammer Orchestra Domenica 12 novembre (ore 17) al Teatro Galli la formazione diretta da Carlo Tenan

Beethoven Zero è il titolo del programma che vedrà protagonista la Wunderkammer Orchestra domenica 12 novembre – ore 17 – al Teatro Galli per la 74esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana con la prima esecuzione assoluta di una inedita ricostruzione del Concerto per pianoforte e orchestra che il compositore scrisse a quattordici anni. Sul podio dei solisti dell’eclettica formazione Carlo Tenan e alla tastiera Marco Vergini.

“Si tratta – spiega il compositore Paolo Marzocchi direttore artistico della Wunderkammer Orchestra – a tutti gli effetti di una prima esecuzione assoluta del Concerto di Beethoven in una nuova versione realizzata da me proprio per essere eseguita al Teatro Galli di Rimini. Questa partitura rientra fra le pagine che l’autore non ha voluto inserire nel proprio catalogo ufficiale. In effetti Beethoven ha conservato il manoscritto del Concerto fino alla sua morte, oggi conservato nella biblioteca dell’Università di Tubinga. Purtroppo per noi il manoscritto è completo per quel che riguarda la parte del pianoforte, ma manca completamente la partitura dell’orchestra. Per fortuna nella parte pianistica talvolta è accennata sommariamente la parte dell’orchestra, con l’indicazione dei nomi degli strumenti. Per cui il concerto è quasi eseguibile e ne esistono diverse versioni, a volte troppo prudenti negli interventi e per questo particolarmente noiose. La versione proposta dalla Wunderkammer è di fatto una ricomposizione completamente nuova della parte orchestra, tenendo presenti le caratteristiche della scrittura del Beethoven giovanile, in modo che il pianoforte potesse riprendere vita.”

Completano il programma della WunderkammerOrchestra la Battalia a 10 di Heinrich Ignaz Franz Biber, compositore vissuto un secolo prima di Beethoven, arrangiata e orchestrata da Paolo Marzocchi e i Sei movimenti dai Balletti lamentabili di Biber composti da Danilo Comitini, accostamento suggerito dall’altro brano beethoveniano in programma. È la Musica per un balletto di cavalieri, scritta dal giovanissimo genio di Bonn su invito di un protettore e mecenate del compositore, il conte Waldestein, per essere eseguita durante una festa di carnevale.

Parole per la musica

Il concerto sarà preceduto sabato 11 novembre alle 21 al Teatro Galli dall’incontro cura di Paolo Marzocchi dedicato a Biber, Beethoven e il Concerto n. 0, appuntamento inserito nel calendario di “Parole per la musica”, ciclo di approfondimento delle proposte del cartellone della Sagra Malatestiana. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione.

