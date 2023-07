Rimini. Controllo dei carabinieri nel fine settimana: reati “da strada” e “baby gang” nel mirino

Servizi di controllo straordinari nel fine settimana da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rimini. Nel mirino soprattutto i cosiddetti reati “da strada” e il fenomeno delle “baby gang”, provenienti in prevalenza dal nord Italia.

Lungo la costa sono entrate in azione circa 50 pattuglie, che hanno verificato 420 veicoli e controllato 700 persone circa.

Fra gli esiti, il personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini ha deferito in stato di libertà, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, un cittadino magrebino, già noto alle forze dell’ordine, che è risultato gravato da un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Prefettura di Rimini; è stato accompagnato presso un C.I.E. disponibile nel sud d’Italia.

Inoltre i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, in esecuzione a specifica ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Rimini, hanno tratto in arresto un cittadino italiano per il reato di atti persecutori in ambito familiare. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale dei Casetti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I servizi sulla fascia costiera, infine, hanno prodotto positivi riscontri anche per i militari della Stazione Carabinieri di Rimini – Viserba, i quali al termine della loro attività hanno deferito in stato di libertà un cittadino tunisino, già gravato da precedenti di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di diversi grammi di hashish nonché di alcune dosi di cocaina, già preconfezionate. Aveva anche rinvenuta la somma in contanti di circa 200 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita: tutto sequestrato.

Attività estesa anche all’entroterra, dove i servizi hanno coinvolto circa 25 pattuglie che sulle strade hanno controllato 5 veicoli e complessivamente identificato 70 persone.

Infine, i militari della Stazione Carabinieri di Coriano hanno tratto in arresto un cittadino italiano, residente nelle Marche, per resistenza a Pubblico Ufficiale: dopo un’animata discussione con altre persone, mentre i militari lo stavano identificando ha continuato a inveire anche contro di loro. Giudicato con rito direttissimo, se l’è cavata con una misura cautelare non detentiva.

I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, in particolar modo durante tutti i fine settimana e in occasione dell’imminente “Notte Rosa”.