Rimini, Cool List 2024 del National Geographic: ”Il “beach resort” e il “cuore gastronomico” dell’Italia”

Emilia Romagna, con la sua perla Rimini, e l’antica Pompei, sono le uniche due mete italiane incluse nella “Cool List 2024” del National Geographic. Questa prestigiosa guida di viaggio britannica, che vanta oltre 13 milioni di visualizzazioni annuali online e più di 25.000 abbonati alla versione cartacea, seleziona ogni anno 30 destinazioni imperdibili a livello globale. L’edizione 2024 pone l’accento su natura, cultura, gastronomia tradizionale e l’incontro tra antico e moderno. L’Europa domina la lista con quasi metà delle destinazioni, e l’Italia brilla con l’Emilia Romagna, che sarà attraversata dal Tour de France. Rimini viene descritta come il “beach resort” e il “cuore gastronomico” dell’Italia, offrendo ai ciclo-turisti l’opportunità di esplorare la Food Valley unica della regione attraverso le sue ciclovie. Questo riconoscimento segue quello del quotidiano The Sun, che ha proclamato Rimini la top destinazione vacanziera del 2024, e di Skyscanner che ha classificato la città tra le più ricercate dagli utenti britannici. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, enfatizza come tali riconoscimenti internazionali stimolino la curiosità dei viaggiatori anglofoni e mondiali verso Rimini, confermando l’attrattiva crescente della destinazione. Il sindaco sottolinea l’importanza dell’internazionalizzazione nelle strategie turistiche, rafforzata dal Tour de France, il terzo evento sportivo più seguito al mondo.

Comune di Rimini