Rimini. Entro la fine dell’anno completato il sottopasso ciclopedonale di via della Fiera

Avanzano i cantieri inseriti nel piano delle opere complementari a carico di Autostrade per l’Italia. E’ entrata nell’ultima fase la realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra la Statale 16 e via della Fiera. Le lavorazioni lato monte si avviano al termine, sono stati completati i muri ad U della pista ciclopedonale lato monte, mentre sono avviate le lavorazioni per completare il ripristino dell’illuminazione nel tratto interessato dai lavori. Lato mare, dal prossimo lunedì riprenderanno gli scavi per consentire l’esecuzione della rampa. La tabella di marcia prevede che i lavori vengano completati entro fine anno. La realizzazione del sottopasso consentirà di eliminare l’impianto semaforico attuale a servizio dell’attraversamento pedonale a raso posto a nord della rotatoria di via della Fiera, che genera frequenti rallentamenti al traffico veicolare sulla strada statale Adriatica. Da adesso e fino al completamento dei lavori saranno necessarie esclusivamente cantierizzazioni di minimo impatto al fine di realizzare le barriere di sicurezza e le finiture.

Parallelamente, avanzano anche le lavorazioni sul ramo della statale 16 che collegherà quest’ultima alla SS72 per San Marino che si avviano al completamento con asfalti barriere ed illuminazione di prossima realizzazione. Sono inoltre iniziati i lavori sulla statale 16 per consentire l’ingresso provvisorio al centro commerciale Cristallo il quale successivamente, in base allo stato di avanzamento del cantiere, vedrà chiudere l’ingresso da via Della Repubblica per completare le lavorazioni in quel tratto.

Su via Euterpe sono ormai complete le lavorazioni del sottopasso ciclopedonale e del nuovo canale Ausa, mentre sono in corso l’esecuzione dei diaframmi che consentiranno lo scavo del sottopasso carrabile entro il quale circolare il traffico in direzione mare della via Euterpe.

Comune di Rimini