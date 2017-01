Rimini. Gessica ricostruisce per due ore la terribile notte dell’agguato

«Gessica è forte, molto combattiva, non cerca vendette ma solo giustizia». Gli avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi hanno incontrato Gessica Notaro ieri all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, reparto Grandi ustioni.

Un confronto «durato circa due ore – precisano i legali incaricati dalla 28enne aggredita sotto casa dall’ex compagno due settimane fa – durante le quali abbiamo ricostruito insieme momento per momento l’aggressione». Fiorenzo Alessi parla di una «Gessica estremamente lucida, molto determinata, sui si è incrinata la voce solo quando è arrivata all’esposizione delle fasi finali dell’aggressione subita, che ha ricostruito fedelmente con grande chiarezza, in ogni momento».

La ragazza «sta migliorando sotto il profilo fisico», anche se ancora non si parla di tempi di dimissione.

E’ fasciata, come si è visto nella foto con le mani unite a disegnare un cuore, pubblicata su Facebook l’altro giorno dal suo agente e produttore, Mauro Catalini. «Abbiamo raccolto le sue dichiarazioni – continua Alessi – anche per verificare quanto già dichiarato, e per dare il nostro massimo supporto agli inquirenti». Gessica Norato ha consegnato anche «la documentazione in suo possesso» ai legali.

Che annunciano l’intenzione della loro tutelata, a tempo debito, di costituirsi parte civile. Non solo. Quando sarà conclusa la fase istruttoria da parte della procura, Gessica Notaro ha intenzione di rendersi disponibile – aggiunge Fiorenzo Alessi – a tenere una conferenza stampa nella quale «dirà quello che riterrà opportuno» riguardo l’aggressione con l’acido subita lo scorso 10 gennaio.

Ciò anche per ridurre l’attuale ‘pressione mediatica’ cui è, seppure indirettamente, sottoposta. Gessica non vede ancora come prima, e potrebbe essere sottoposta a intervento chirurgico.

Intanto Eddy Tavares, l’ex fidanzato di Gessica, accusato di averla sfregiata con l’acido la sera di martedì 10 gennaio, comparirà davanti al gip ai primi di marzo.

Non per la tragica vicenda che ha coinvolto l’ex miss Romagna con le lesioni gravissime, quanto per tutti i precedenti che il capoverdiano aveva collezionato da agosto in poi.

Deve, infatti, rispondere di minacce ai due suoi ex compagni di lavoro, stalking percosse e lesioni personali, detenzione abusiva di armi e maltrattamenti nei confronti degli animali.

Proprio il giorno prima dell’agguato il pm Marino Cerioni aveva chiesto il suo rinvio a giudizio. Forse ai primi di marzo l’udienza che dovrà stabilire se rinviare a giudizio l’ex fidanzato di Gessica per altri reati. Il Resto del Carlino