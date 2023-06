Rimini. Incidente stradale sulla Statale 16 a Torre Pedrera: tre veicoli coinvolti

Torre Pedrera è stata teatro di un violento tamponamento stradale oggi, poco dopo mezzogiorno, lungo la Statale 16 in direzione Ravenna. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via della Lama, coinvolgendo ben tre veicoli. A causa dell’impatto, la circolazione sulla strada è stata prontamente interrotta per permettere l’intervento dei soccorsi e l’assistenza ai feriti.

Uno dei coinvolti è una donna straniera, le cui condizioni hanno richiesto il trasporto urgente all’ospedale “Bufalini” di Cesena, grazie all’ausilio di un’elicottero-ambulanza. Fortunatamente, le sue lesioni non sono considerate mortali.

Per precauzione, una madre e la sua bambina di appena 1 anno sono state ricoverate nell’Ospedale Infermi di Rimini, nonostante non siano state riportate informazioni sulla gravità delle loro condizioni.

Sul luogo dell’incidente, le forze dell’ordine hanno prontamente intervenuto, con la presenza della Polizia Stradale per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso. Nonostante l’interruzione temporanea, il traffico è tornato alla normalità verso l’una del pomeriggio, permettendo ai veicoli di riprendere la loro marcia lungo la Statale 16.