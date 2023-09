Rimini. Le Voci dell’Anima. Il programma della quarta e quinta giornata

Dopo un ottimo inizio con la performance di Danio Manfredini, che lo scorso martedì 26 settembre ha inaugurato la ventunesima edizione del Festival di teatro e danza Le Voci dell’Anima, al Teatro degli Atti di Rimini prosegue la rassegna con le performance di Collettivo Os, Nanouk, Lost Movement, Pop Opera e Antonio Santangelo. La rassegna continuerà infatti fino al 1 ottobre con tanti nuovi ospiti e compagnie in gara per aggiudicarsi il premio Voce dell’Anima 2023.

Quella di venerdì 29 settembre sarà una serata completamente dedicata alla danza, con tre performance in sequenza a partire dalle ore 21.00, subito dopo l’introduzione di Animali da Palco delle 20.30.

Collettivo Os presenta “M.M.M.” (Met. Meet. Melt), un pezzo che sviluppa la tematica dell’incontro mostrandone libere sfumature e molteplici possibili significati, in una ricerca della relazione movimento-suono per evocare immagini e memorie collettive.

Giovanni Careccia per Lost Movement si esibirà in “Faunes” e “From C. to you”. L’ambiente in scena apre al pubblico una serie di possibili letture. La gestualita? utilizzata nel lavoro pone il pubblico davanti a un’osservazione interessante posta dallo psicologo Gibson nel 1986: “Un osservatore vivente e? in grado di avere una percezione oggettiva di cio? che sta osservando?”

La quarta serata di Voci dell’Anima si conclude con “The Old Man” del Collettivo Nanouk, di e con Linda Pasquini, Marianna Basso e Daniel Tosseghini. Tre menti e tre corpi differenti si fondono per creare un unico organismo, capace di esprimersi con la stessa lingua: un essere a tre foglie figlie di un unico stelo, considerata dapprima erbaccia e poi rivalutata per le sue resistenti radici.

Teatro e danza si mescolano invece nella serata di sabato 30 settembre.

Pop Opera con Roberto De Sarno, Raffaela Migliori e Manuele Berretti sarà al Teatro degli Atti con “Non commettere atti impuri o La Boutique Humaine”. Un Pinocchio “senza veli” che cede alla tentazione di travestimenti grotteschi, ai languori personali di sapore nostalgico. Un autentico incontro in odore di reality gli permette poi di redimersi dal passato, evocando un evento reale paradossalmente mai avvenuto e dando credito all’assunto originale del comandamento ‘non commettere adulterio’. Un “atto impuro” che si avvale di figure iper-normali, truci, incontri reali, tra comicita?, tenerezza e follia.

Seguirà il monologo in prosa e fisico di Antonio Santangelo in “Priamo. Primi passi”. Il lavoro è incentrato sulla figura di Priamo nell’Iliade di Omero: il re di Troia, il padre di Ettore, ucciso da Achille. Non c’è nulla e nessuno in scena, oltre all’attore. Il costume non connota. I suoni sono soltanto quelli del corpo che vibra. La sfida è dar vita a un monologo che sia capace di scambio emotivo autentico con lo spettatore, nella quale teatro fisico e teatro di narrazione contribuiscano ognuno a suo modo, passandosi il testimone.

Per l’ultima serata di Festival, domenica 1 ottobre, l’ingresso del pubblico in sala è anticipato alle ore 20.30. Sul palco alle 21.00 Pinuccio Fazio racconterà la storia dell’omicidio del figlio Michele, giovanissima vittima della mafia di Bari, alla presenza delle Istituzioni. All’incontro farà seguito lo spettacolo “Stocc ddo’ – Io sto qua” di e con Sara Bevilacqua di Meridiani Perduti, già vincitore del premio Voce dell’Anima 2022. Prima delle premiazioni finali che decreteranno la compagnia vincitrice di questa edizione, sarà presentato l’esito del laboratorio residenziale “Anatomia”, una produzione di ResExtensa con Centripeta Teatro.

Come per tutte le altre sere, il pubblico potrà accedere agli spettacoli pagando un unico biglietto al costo simbolico di 1€. È possibile accedere a inizio serata o tra uno spettacolo e l’altro. È possibile prenotare gli spettacoli rivolgendosi ai seguenti contatti: teatrodellacentena@pianoterra. org – 333 8870576 – 0541 793824. Tutte le informazioni sul programma e le compagnie sono disponibili sulla pagina Facebook Le Voci dell’Anima 2023.

Le Voci dell’Anima è un Festival organizzato da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini – Capitale Italiana della Cultura Candidata 2026 e con il contributo della Regione Emilia-Romagna e di FSC 2014/2020 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Unione Europea, Regione Puglia – Assessorato industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, Piiil Cultura in Puglia. In collaborazione con Teatro del Cerchio, Segnali di Vita, ErmoColle, Hotel Villa Lalla, la fiaschetteria del Re. Con il sostegno di Logica.

TEATRO DEGLI ATTI

Via Cairoli 42, Rimini

Informazioni e prenotazioni

teatrodellacentena@pianoterra. org

333 8870576 – 0541 793824