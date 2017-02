Rimini. Litiga con la moglie poliziotto e l’accoltella alla gamba. Arrestato un 63enne, disposta la perizia psichiatrica

«Venite di corsa, mio marito mi ha accoltellato». E’ l’una e mezzo di notte quando al centralino del 112 arriva la telefonata disperata di una donna. «Perdo sangue, fate in fretta», chiede ancora all’operatore. E quando arrivano in quell’appartamento, nella zona sud di Rimini, al confine tra Rivazzurra e Miramare, i militari dell’Arma trovano la donna, una cinquantenne, con una ferita alla gamba destra. Per terra, sul pavimento di casa, una grossa chiazza di sangue. Un fendente ha colpito la donna poco sopra il ginocchio destro.

«E’ stato mio marito, al culmine di una lite», racconta ai carabinieri. In casa trovano ancora l’uomo, un pensionato di origine straniera di 63 anni. Ma la vittima non è una donna come tante altre, è una ‘collega’ dei carabinieri, anche lei indossa, per lavoro, una divisa. E’ un’agente di Polizia.

I militari mettono subito le manette al marito e lo portano in carcere. L’accusa per lui è di lesioni personali aggravate da futili motivi. Del fatto viene subito avvertito il magistrato di turno, Luigi Sgambati. La poliziotta all’inizio non vuole farsi portare in ospedale, poi sale in ambulanza e va al pronto soccorso dell’Infermi. Nonostante abbia perduto molto sangue, la ferita è superficiale e se la cava con una prognosi di cinque giorni. Ben più profonda, invece, rimane la ferita nell’anima, La donna racconta così di un marito che soffre da tempo di disturbi psicologici e di liti che sono all’ordine del giorno. Si sono sposati in seconde nozze da pochi anni, ma i problemi sono subito emersi. Ogni pretesto è valido per alterarsi, per scagliarsi contro di lei. Un recente lutto ha acuito le tensioni esistenti. «L’altra sera stavo guardando il suo Ipad in cucina mentre lui si stava sbucciando una mela–ha raccontato la poliziotta– non voleva che lo usassi e all’improvviso mi ha colpito con il coltello su una gamba». Ieri mattina il pensionato, assistito dall’avvocato Daniele Della Pasqua, è comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Questa mattina intanto verrà effettuata sull’uomo la perizia psichiatrica per stabilire le sue reali condizioni di salute mentre sempre questa mattina il suo difensore farà istanza di scarcerazione. La moglie non ha sporto denuncia contro il suo aggressore. Il Resto del Carlino