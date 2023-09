Rimini. Luca Clara e Federica Moroni vincono la 40° Rimini-Verucchio

Domenica mattina si è disputata l’attesissima 40^ Rimini – Verucchio “Io C’ero” su un tracciato di incomparabile bellezza nel verde della splendida Valmarecchia, scalando le località di San Paolo, Monte Cieco, le mitiche Coste di Sgrigna, la cima Fausto Coppi “la Porta del Passerello” (331 metri s.l.m.) e infine nel Centro Sportivo Fausto Coppi per tagliare la Finish line di questi impegnativi 21 chilometri in uno dei borghi più belli d’Italia Verucchio.

In campo maschile nel finale l’altoatesino Luca Clara (Asv Gherdeina Runners) si è imposto con l’ottimo crono di 1h 21’ 00” sui romagnoli Andrea Pellegrini (Olimpia Nuova Running) 1h 22’ 08”e Marco Oppioli (Golden Club Rimini International) 1h 23’ 13”.

Nel gentil sesso la tenace Federica Moroni (G.S. Gabbi Bologna) ha trionfato in 1h 30’ 03” precedendo Federica Bustelli (Atletica 85 Faenza) con 1:38:34:52 e Cristina Viotto (Scuola di Maratona Vittorio Veneto) 1h 44’ 47”.

Nicholas Zinzi, maratoneta dal cuore d’oro, ha compiuto un’autentica impresa spingendo su una speciale carrozzina in una staffetta i fratelli Irene e Alessandro D’Ambrosio tagliando il traguardo in 2h 40’ 49”.

Classifica Assoluti Uomini

1 Luca Clara Asv Gherdeina Runners 1h 21’00”

2 Andrea Pellegrini Olimpia Nuova Running 1h 22’ 08”

3 Marco Oppioli Golden Club Rimini 1h 23’ 13”

Classifica Assolute Donne

1 Federica Moroni G.S. Gabbi 1h 30’ 03”

2 Federica Bustelli Atletica 85 Faenza 1h 38’34”

3 Cristina Viotto Scuola Di Maratona Vittorio Veneto 1h 44’ 47”

Classifica primi di categoria

1 AM Michele Agostini Track & Field RSM 1h 26’ 00”

1 M35 Davide Bascucci Miramare Runner 1h 32’ 19”

1 M40 Roberto Mari Marathon Club Città Di Castello 1h 29’ 44”

1 M45 Andrea Silicani Atl. Paratico 1h 25’ 09”

1 M50 stefano de cerreto g.s. atletica 75 cattolica 1h 30’ 51”

1 M55 Andrea Magnani 1h 50’ 15”

1 M60 Romano Montanari Gp Villa Verucchio 1h 36’ 35”

1 M65 Massimo Giustini G.S. Atletica 75 Cattolica 1h 55’ 53”

1 AF Laura Innocenti 1h 45’ 45”

1 F40 Veronica Pacini Atletica 85 Faenza 1h 47’ 01”

1 F50 Benini Elisa Atletica 85 Faenza 1h 46’ 26”

1 F60 Rita Gabellini Atletica 85 Faenza 1h 51’ 08”

Ricordiamo che la 40^ Rimini – Verucchio “Io C’ero” patrocinata dai Comuni di Rimini, 6^ Corsa per la Vita Aido, 24° Memorial Martignoni, 6° Memorial Mario Vulpinari e 5° Memorial Gian Carlo Fabbri e valevole come 13^ prova del Calendario Corri in Romagna e 6^ tappa dei Golden Events organizzata dal Golden Club Rimini sotto l’egida della Uisp.

Si ringraziano le amministrazioni, le forze dell’ordine, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile ancora una volta l’organizzazione di questo evento: le aziende Banca Malatestiana, Living Sport, Dolce Spuntino, Fir (Forniture Idrauliche Romagnole), Forno Bread Heritage, Pasta Fresca Pesaresi, La Casa della Fortuna Tabaccheria Romani.

Report, classifiche e servizio fotografico sono on line su www.goldenclubrimini.it