Rimini. Minacciati e spiati in bagno dal vicino di casa Lo denunciano e traslocano

La casa dei loro sogni, una villetta bifamiliare in mezzo al verde, nelle colline del Riminese, si è trasformata nella loro prigione, con il vicino, un insospettabile insegnante, nel ruolo di aguzzino che ha reso la loro vita un inferno. Due professionisti di 55 anni (che si sono affidati all’avvocato Giovanna Ollà) decidono di lasciare Rimini per rifugiarsi nella pace dell’entroterra. Scelgono di trasferirsi in una villetta che acquistano. Il loro nuovo vicino di casa è un insegnante della zona. Il tempo di insediarsi che subito nascono i primi screzi. L’insegnante non gradisce di dover dividere con i nuovi arrivati i ‘suoi’ vecchi spazi, così ogni pretesto è buono per litigare.

La prima causa scatenante è rappresentata dal parcheggio: secondo l’uomo, marito e moglie non sistemano bene le loro auto negli spazi delimitati. All’inizio l’uomo si limita a protestare energicamente, ma dopo arrivano gli insulti. La coppia tenta di fare attenzione, ma ogni gesto viene male interpretato dal vicino. Così diventa un problema anche stendere la biancheria o ricevere amici in casa. Le liti e gli insulti diventano all’ordine del giorno e i toni si accendono. Il vicino arriva anche a minacciare e aggredire la donna mentre rincasa da sola. «Te ne devi andare di qua, o farete una brutta fine», le intima. I coniugi allora sporgono le prime denunce per minacce. Marito e moglie iniziano ad avere sempre più paura di stare tra le mura domestiche, non si sentono più al sicuro. Temono l’ira improvvisa e violenta di quell’uomo che vive a pochi passi dalla loro dimora tanto sognata. Una sera poi l’inquietante scoperta: mentre il marito si sta accingendo a fare la doccia, vede sul muro un foro. A praticarlo, secondo le loro accuse, è stato il vicino che, attraverso quel buco nella parete, li spia in ogni loro gesto, anche il più intimo.

La coppia è sconvolta e sempre più in preda al panico: presenta così un’altra denuncia per stalking, interferenza illecita nella vita privata altrui e violenza privata contro l’insegnante. La donna, intanto, è caduta in depressione e non vuole più saperne di vivere là, nel verde delle colline. «Vendiamo tutto e torniamo in città». Detto fatto. I due si trasferiscono nuovamente a Rimini, lontano da quel vicino che li ha distrutti moralmente.

Intanto il 15 marzo inizierà il processo contro l’insospettabile insegnante. Marito e moglie si sono costituiti parte civile tramite l’avvocato Giovanna Ollà. Il Resto del Carlino