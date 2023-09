Rimini. Palacongressi: “Professionisti sanitari patrimonio del sistema salute: valori, competenze e risorse”

Rimini, 28 settembre 2023 – I prossimi 29 e 30 settembre a Rimini attesi 2000 partecipanti per il Congresso nazionale delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il 3° Congresso nazionale della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP), dal titolo “Professionisti sanitari patrimonio del sistema salute: valori, competenze e risorse”, si svolgerà presso il Palacongressi di Rimini.

Lo Stato italiano riconosce 31 professioni sanitarie e di queste 18 sono rappresentate dalla FNO TSRM e PSTRP. 170 mila operatori della salute che rendono, all’interno dei luoghi di cura di ospedali, territorio e domicilio, con competenza, un servizio insostituibile alla persona assistita, con autonomia e in sinergia tra di loro e con le altre professioni. Una Federazione interprofessionale, la cui composizione eterogenea rappresenta una risorsa capace di catalizzare energie per il Sistema sanitario nazionale, che – richiamando l’art. 32 della nostra Costituzione – “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.

Sulla scorta di quanto ci ha insegnato la Pandemia da Covid-19, si sta costruendo un nuovo sistema salute, attraverso investimenti, scelte e politiche di carattere economico-sanitario che risulterebbero inefficaci senza il coinvolgimento diretto della comunità professionale, elemento imprescindibile e di valore nel servizio alla persona assistita.

Il Congresso nazionale intende dare valore ai professionisti sanitari e sarà l’occasione per tracciare le prospettive per un nuovo SSN, attraverso la partecipazione attiva dell’anima multiprofessionale che caratterizza gli Ordini TSRM e PSTRP. Sede di confronto, dunque, tra Istituzioni, rappresentanti della scienza, della politica, del sindacato e della società civile con lo scopo di sviluppare con pertinenza e lungimiranza percorsi e scelte che garantiscano la tutela della salute della persona assistita, sapendo cogliere, in questa complessità, i margini positivi dell’evoluzione tecnologica e della ricerca scientifica, valorizzando le eccellenze professionali che provengono dal territorio.

Da questa edizione il Congresso assumerà contorni differenti e porterà all’attenzione tematiche esclusivamente di natura politico-istituzionale e si articolerà in 6 macroaree. Si discuterà con esperti del settore di temi come la dirigenza delle professioni sanitarie e i nuovi modelli organizzativi, la libera professione, l’equo-compenso e la cassa previdenziale, argomenti cari agli operatori autonomi, ma anche di gestione del rischio clinico, di sicurezza sul lavoro (GReSS), di sistema di protezione e polizza assicurativa (SPePA). Personalità autorevoli tratteranno di revisione dei profili professionali e di fabbisogno formativo, come evoluzione indispensabile per le professioni di domani e non mancheranno interventi circa l’equità delle cure, la fragilità e le malattie rare. Infine, nel novero dei temi per il consesso federativo, troverà spazio anche una sezione dedicata all’innovazione tecnologica, alla Telemedicina e all’HTA, elementi imprescindibili per il futuro del sistema salute 4.0.