Rimini. Ricercato arrestato mentre è al ristorante con moglie e figlie

Nel pomeriggio di mercoledì un cittadino ha segnalato alla polizia di Stato la presenza di una persona sospetta nel parcheggio del cinema “Settebello” il quale, dopo il passaggio di una Volante, era uscito in tutta fretta da un camper per poi allontanarsi lungo il parco “Cervi”. Il controllo della targa del mezzo ha permesso così di scoprire che il suo utilizzatore, un 40enne di Torino, era ricercato dalle forze dell’ordine in quanto, sulla sua testa, pendeva un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bologna in quanto deve espiare una pena di 7 anni e 1 mese di reclusione per una lunga serie di reati, tra cui rapina, furto, ricettazione e danneggiamento, avvenuti principalmente in Piemonte e Lombardia.

Dopo aver ottenuto una descrizione dell’uomo, gli agenti sono partiti alla sua caccia passando prima dal parco per poi arrivare in piazzale Kennedy dove sono stati controllati i locali pubblici e gli esercizi commerciali. All’interno di una pizzeria è stato quindi individuato il 40enne seduto ad un tavolo in compagnia di una donna e due minori. Sul posto è così intervenuta una pattuglia in borghese per non mettere in allarme l’uomo che, resosi conto di essere stato scoperto, non ha opposto resistenza e si è limitato a declinare le proprie generalità, chiedendo solo ai poliziotti di agire in maniera da non spaventare le due bambine presenti al tavolo che ha detto essere le sue figlie. Al termine degli accertamenti il 40enne è stato portato in carcere per scontare la pena.

Nell’ambito dei controlli effettuati gli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella giornata di mercoledì sono stati denunciati a piede libero 16 soggetti perché resisi responsabili di vari reati, mentre la Divisione Anticrimine ha notificato ad altrettanti soggetti pregiudicati fermati sul territorio dalle Volanti, 11 fogli di via obbligatorio dal comune di Rimini. Nel corso dei servizi sono state infine identificate oltre 600 persone e controllati 300 veicoli. Rimini Today