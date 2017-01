Rimini. Rinviato lo sfratto per la signora sostenuta da Forza Nuova

Dopo avere occupato simbolicamente ieri l’ufficio del vicesindaco Gloria Lisi con l’interessata, Forza Nuova di Rimini saluta oggi il risultato del proprio impegno per una signora destinata a dover lasciare il suo alloggio a Rimini assegnatole in emergenza abitativa: la donna non riusciva a corrispondere il canone, seppur basso. “Abbiamo ottenuto il rinvio di un paio di mesi dello sfratto per la signora Iolanda nonostante il terzo accesso dell’ufficiale giudiziario. Ma, cosa ancora ben più importante, è l’impegno raggiunto per trovare nel più breve tempo possibile una degna sistemazione alla signora Iolanda mentre l’Ausl sta già lavorando per lei ad un nuovo progetto sociale”, si legge sulla pagina Facebook di Forza Nuova. News Rimini