Rimini. Si apre una settimana ricca di appuntamenti con al centro la grande festa di piazza per celebrare la candidatura di Rimini a Capitale italiana della cultura 2026

Si apre una settimana ricca di appuntamenti che avrà come momento clou la grande festa in piazza per celebrare la candidatura di Rimini (e della Romagna) a Capitale italiana della cultura 2026. Mercoledì 27 settembre la cerimonia formale al Teatro Galli sarà seguita da una grande festa tra Piazza Cavour, Piazza Malatesta e Arena Francesca da Rimini, dove per tutta la serata si esibiranno artisti riminesi e romagnoli. La musica invaderà le vie del centro e sarà anche l’occasione per visitare i musei che resteranno aperti al pubblico oltre l’orario, con ingresso gratuito dalle ore 19 alle ore 23, e per partecipare alle tante visite guidate straordinarie gratuite su prenotazione.

Inoltre, i negozi rimarranno aperti per un’edizione speciale di fine estate della Rimini Shopping Night.

Continua il programma della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, con un vasto calendario di appuntamenti che portano a Rimini alcune tra le più prestigiose formazioni e talenti del panorama internazionale. Per la Musica da Camera domenica 1° ottobre il Duo d’Archi la Toscanini che con Mihaela Costea e Antonio Mercurio propongono un inedito accostamento tra violino e contrabbasso, mentre per Parole per la musica, gli appuntamenti pomeridiani di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, Alberto Batisti presenta War Requiem di Britten (sabato 30).

Domenica 1° ottobre ultimo appuntamento de Le città visibili, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, che, per parlare di lavoro, allestisce ‘Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi’, di Riccardo Tabilio con la regia di Michele Di Giacomo, alle ex Officine Grandi Riparazioni-OGR di Rimini (Via delle Officine/angolo via Tripoli).

Per Il settembre pedagogico riminese gli appuntamenti continuano sia in Cineteca, al Lapidario del Museo della Città, al Palazzo del Turismo e in diverse scuole, mentre nell’ambito di Alma Mater Fest, festa di accoglienza della comunità studentesca del multicampus, che si svolge a Rimini dal 27 settembre al 2 ottobre con un programma ricco di iniziative gratuite, mercoledì 27 settembre è aperto al pubblico lo spettacolo teatrale Creattivati tu! Percorso semiserio per liberare il proprio genio, a cura di Francesco Montanari, Marco Mantovani e Roberto Ballestracci.

All’ex cinema Astoria è iniziato il secondo tempo di “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e attività varie. Diversi gli appuntamenti della settimana tra laboratori teatrali, il musical e lo Yoga (il calendario completo degli appuntamenti, in continuo aggiornamento, è su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/)

Giovedì 28 settembre si svolge in Cineteca la settima tappa de Il giro del mondo in 80 corti, una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano, tra cui scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Venerdì 29 settembre anche a Rimini torna la Notte Europea dei Ricercatori, dal titolo ‘Ripensaci’ con laboratori, giochi, mostre, esperimenti, workshop per riflettere sulla posizione che occupiamo nella società e sulle ripercussioni delle nostre azioni sull’economia e sull’ambiente.

Con l’arrivo dell’autunno, in piazza Tre Martiri tornano i mercatini autunnali nelle prime due domeniche di ottobre, mentre in piazza Cavour dal 28 settembre al 1° ottobre arriva il mercatino regionale francese con “Rimini assaggi di Francia” e tanti prodotti enogastronomici e dell’artigianato.

Al Palazzo dello Sport (RDS Stadium) il week-end sarà animato dalla Fiera del Disco e del Fumetto, che propone vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, giradischi, vintage hi fi, magliette, accessori, fumetti usati e da collezione, con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia.

Al Fellini Museum, Palazzo del Fulgor, fino al 15 ottobre si potrà vivere un’esperienza sensoriale unica con la mostra DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale, a cura di Poliarte, in cui sono esposte le opere del graphic designer e illustratore Mirco Tangherlini, per un viaggio nell’inimmaginabile, guidato dalla visione dell’artista e dalla precisione dell’intelligenza artificiale.

IN EVIDENZA

mercoledì 27 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour, Piazza Malatesta, Arena Francesca da Rimini e Teatro Galli

Rimini festeggia la sua candidatura a Capitale italiana della cultura 2026: Vieni oltre

Mercoledì 27 settembre viene ufficialmente depositato il dossier di candidatura di Rimini a Capitale della Cultura 2026. Un momento che sarà suggellato da una cerimonia formale al Teatro Galli (ore 18), seguito da una grande festa in piazza, con una maratona di concerti (dalle 19.30 a mezzanotte) che vedrà alternarsi sul palcoscenico musicisti, band e artisti riminesi e romagnoli.

Sul palco allestito nella piazza dei Sogni dalle 19.30 alle 21.30 il Quartetto EOS con Massimo Marches e Stefano Zambardino, accompagneranno le esibizioni di Filippo Malatesta, Cristina Di Pietro, Sergio Casabianca, Andrea Amati, Francesca Romana Perrotta, Lorenzo Semprini e altri in un omaggio alla canzone d’autore italiana. In contemporanea poco lontano, sul palco Arena Francesca da Rimini lo spazio sarà per band e cantautori dalla Romagna: Gianluca Lo Presti, Dates, Fratelli e Margherita, Francesco Pisaneschi feat. Astray, Marco Vorabbi e le dovute precauzioni, Luca Fol, Daniele Maggioli, Antonio Ramberti & Alfredo Nuti dal Portone. A seguire sullo stesso palco, dalle 21.30 a mezzanotte, la scena Jazz, Funk e Club Culture di Rimini, dal vivo con Calla MC+NSE, Funk Rimini e dj set.

La musica invaderà anche le vie del centro con Ariminum Swing Band, mentre si accende l’atmosfera latina con le performance dei ballerini di tango delle scuole El tropezon, La Maquina Tanguera Rimini, Romagna portegna, 2 Corazones Tango Accademia e con il flamenco delle scuole Viento del Sur e Tilt Danza.

E poi musei aperti, visite guidate gratuite e un’edizione speciale della shopping night.

Per l’occasione i Musei di Rimini resteranno aperti al pubblico oltre l’orario, con ingresso gratuito dalle ore 19 alle ore 23. Sono previste visite guidate straordinarie, anch’esse gratuite, ai tesori della città: Domus del Chirurgo, Teatro Amintore Galli, area archeologica del Teatro (ore 20.30 – 21.15 – 22), Fellini Museum, Biblioteca Gambalunga – Sale antiche (ore 20 – 21 – 22). Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria, fino esaurimento posti. In programma anche le visite guidate teatralizzate proposte da InsoliTouRimini, con un doppio tour gratuito alla città (ore 16.30 e ore 20.30 prenotazione obbligatoria 339 2419406).

Oltre che dai suoni, dalle voci e dai balli dei tanti musicisti e danzatori che interverranno, Piazza Cavour e Piazza Malatesta si riempiranno anche dei sapori dei prodotti enogastronomici del nostro territorio.

Al fianco di Rimini i comuni di Ravenna, Cesena, Forlì, Faenza, Lugo con i quali ha firmato un “manifesto” per condividere l’idea sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna di fare di questa candidatura di Rimini, anche quella della Romagna.

Info: www.riminicultura2026.it

sabato 30 settembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

74° Sagra Musicale Malatestiana

Incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2023 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi.

Il prossimo appuntamento è con War Requiem di Britten, a cura di Alberto Batisti.

Ore 21 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione

Info: 0541 704296 www.sagramusicalemalatestiana.it

domenica 1 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Duo d’Archi La Toscanini

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica da Camera

Da fantasie su temi di Verdi e tanghi di Piazzolla si muove il Duo d’Archi la Toscanini che con Mihaela Costea e Antonio Mercurio propongono un inedito accostamento tra violino e contrabbasso.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

domenica 1° ottobre 2023

via delle Officine – Rimini

Le città visibili

Ultimo appuntamento della rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. Domenica 1 ottobre alle ex Officine Grandi Riparazioni-OGR di Rimini (Via delle Officine/angolo via Tripoli) è allestito ‘Work Express. Cent’anni di lavoro tra conquiste e treni persi’, di Riccardo Tabilio, regia di Michele Di Giacomo, in scena insieme a Tamara Balducci e agli allievi delle classi 4L e 5S dell’Istituto Gobetti di Morciano, con il sostegno di CGIL Rimini. Parlare di lavoro nel 2023 significa percorrere una sterminata prateria fatta di frammentazione contrattuale, di ritmi inauditi, di compulsione e di dipendenza. Significa imbattersi in subdole forme di persuasione (e auto-persuasione) volte ad aumentare la produttività, la frenesia, le ore dedicate da ciascuno al lavoro: a farci dimenticare che si lavora per vivere e non si vive per lavorare. Scandisce lo spettacolo il fischio del vapore, tributo alle Officine Grandi Riparazioni, dove per cent’anni sono stati riparati i treni, luogo in cui debutta lo spettacolo.

La prenotazione è obbligatoria su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeThACdU7WZThu4RfbqkswKaQGbr4m2F07-uvgCOUMJ_ApiGQ/viewform

Ore 11. Ingresso gratuito Info: www.lecittavisibili.com

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria

Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana: martedì 26 settembre ore 17:00, Laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS. Alle ore 21:00, ‘Musical!’di Rimini Musical; mercoledì 27 settembre ore 17:00, Laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS. Giovedì 28 settembre ore 16:00 Progetto Luna di Associazione Misticanza, ore 19:00 Yoga all’Astoria by Hatha Yoga Rimini. Sabato 30 settembre ore 15:00 Laboratori aperti esplorazioni urbane nel Quartiere V Peep AUSA – Smagliature Urbane APS. Domenica 1° ottobre ore 16:30 Casinò Royal, Spettacolo Teatro Ragazzi – Mulino di Amleto APS. Martedì 3 ottobre ore 17:00, laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS; ore 21:00 ‘Musical!’di Rimini Musical.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/?fbclid=IwAR30_hdCIXoOtkKQcEfjg-8qOPavrawCSksfHvcUIU-JWc7A1tIvM3Ocm5A Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Fino a sabato 30 settembre 2023

Sedi varie – Rimini

Il settembre pedagogico riminese

Continuano gli appuntamenti de “Settembre pedagogico riminese” a cura di Comune e CIDI (Centro di iniziativa democratica degli insegnati). Un mese dedicato al tema del benessere a scuola, fini e confini della scuola italiana: 17 tra incontri, seminari e workshop aperti a tutti, con docenti riminesi e relatori di livello nazionale. Con 91 casi di evasione scolastica segnalati nel 22/23; 45 quelli recuperati; 45 le domande di homeschooling, si parla di scuola inclusiva, sistemi di valutazione, comunicazione empatica, orientamento, psicologia e pedagogia, libri. Programma completo su: http://www.comune.rimini.it/novita/con-il-settembre-pedagogico-riminese-un-mese-di-riflessione-sul-benessere-scuola

Info: [email protected]

da lunedì 25 settembre a domenica 1° ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Jeanne du Barry, la favorita del re

Un film di genere storico drammatico di Maïwenn con Maïwenn, Johnny Depp, Benjamin Lavernhe, proposto in versione francese con sottotitoli in italiano domenica 1° ottobre alle ore 21. Nelle altre giornate il film è proposto in versione doppiata in italiano: da lunedì 25 a venerdì 29 settembre, proiezioni alle ore 21, mercoledì 27 settembre anche alle ore 17, venerdì 29 settembre anche alle ore 18.30. Un dramma liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles, dopo Madame de Pompadour. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da martedì 26 settembre a domenica 1° ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Strange way of life

Un cortometraggio di genere western in versione originale sottotitolata (inglese/italiano). Regia di Pedro Almodóvar con Ethan Hawke, Pedro Pascal, Manu Ríos, Pedro Casablanc, Sara Sálamo

Orario: martedì, mercoledì e giovedì ore 19:30; venerdì ore 17:00; domenica ore 19:30

Posto Unico: 3€. Info: www.cinematiberio.it/eventi/stragewayoflife/

mercoledì 27 settembre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Creattivati tu! Percorso semiserio per liberare il proprio genio

Spettacolo teatrale a cura di Francesco Montanari, Marco Mantovani e Roberto Ballestracci nell’ambito di Alma Mater Fest, festa di accoglienza della comunità studentesca del multicampus, che si svolge dal 27 settembre al 2 ottobre con un programma ricco di iniziative gratuite, aperte a tutti. Per ulteriori info: https://eventi.unibo.it/almamaterfest-rimini

Lo spettacolo è introdotto dai saluti istituzionali a cui parteciperanno la Presidente di Campus Alessia Mariotti, la Vicesindaca del Comune di Rimini Chiara Bellini, Patrizia Pasini per Er.Go, un rappresentante di UniRimini e un rappresentante degli studenti. A seguire aperitivo aperto a chi partecipa allo spettacolo. La partecipazione è gratuita previa prenotazione on line su https://eventi.unibo.it/almamaterfest-rimini

Orario: dalle 17.30 alle 19.00 Ingresso gratuito Info: https://eventi.unibo.it/almamaterfest-rimini

da giovedì 28 a domenica 1° ottobre 2023

Piazza Cavour – Rimini centro storico

Rimini assaggi di Francia

Arriva in città il tradizionale Mercatino Regionale Francese dove è possibile trovare un piccolo angolo di Francia con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese. Tra i prodotti enogastronomici ci saranno oltre 80 tipi di formaggi, un’ampia gamma di vini delle regioni vinicole d’Oltralpe, biscotti bretoni, varietà di cioccolatini tipici, baguette e croissant sfornati al momento, crêpes e macarons e una vasta selezione di spezie e frutta disidratata. Tra le proposte dell’artigianato tipico si troveranno: lavanda ed oli essenziali, saponi, profumi e make up, tovaglie provenzali, bijoux e tanto altro. Intrattenimenti musicali allieteranno le varie giornate.

Orario: giovedì dalle ore 12.00 alle ore 23.00; venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 23.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00

Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/events/295501876377364/?ref=newsfeed

giovedì 28 settembre 2023

Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Il giro del mondo in 80 corti

Nove tappe, una al mese, alla scoperta del cinema come linguaggio universale. Ad ogni tappa viene proiettata una selezione di 10 cortometraggi, provenienti da tutto il mondo e sottotitolati in italiano. Il pubblico presente ha la possibilità di votare il corto più meritevole, per scegliere i finalisti che si sfideranno nell’ultima tappa in programma in dicembre.

Settima tappa, giovedì 28 settembre ore 21 in Cineteca.

Ingresso libero. Info: www.amarcort.it/il-giro-del-mondo-in-80-corti-tappa-7.asp

venerdì 29 settembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Convegno: L’imposta di soggiorno per incentivare il turismo

L’imposta di soggiorno esiste in tutto il mondo, è versata dall’ospite e contribuisce in modo determinante ad incrementare i servizi turistici a favore della destinazione con notevoli benefici per gli operatori, i cittadini e le imprese. Come conoscere le modifiche normative dell’imposta di soggiorno, semplificare gli adempimenti, i controlli e aumentare i servizi per una migliore accoglienza turistica? Di questo si discuterà nell’ambito del convegno organizzato da UPI Emilia- Romagna e Comune di Rimini, in collaborazione con Anci Emilia-Romagna, Ancrel Romagna, Ordine degli avvocati di Rimini, ODCEC di Rimini, con il patrocinio della Corte dei Conti e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dal titolo “L’imposta di soggiorno per incentivare il turismo”.

La partecipazione è gratuita tramite la prenotazione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxRH-sulL2HBggsCfAHe4zafbY_dCNLtoIoyigoEBGcxe36Q/viewform

Orario: dalle ore 15 alle ore 18

venerdì 29 settembre 2023

Sedi varie – Rimini

Notte Europea dei Ricercatori: Ripensaci

La Notte Europea dei Ricercatori torna anche a Rimini, ancora una volta targata Society e organizzata dal consorzio composto dai ricercatori del CNR, coordinatore per il biennio 2022-23, Università di Bologna, CINECA, INAF, INFN e INGV accompagnati da ComunicaMente e Naxta. Laboratori, giochi, mostre, esperimenti, workshop con i quali ricercatrici e ricercatori rivolgono a tutti i cittadini un appello a cambiare prospettiva e rivedere le proprie conoscenze sul mondo. Un’occasione per uscire dai soliti schemi e per esplorare nuovi punti di vista. Ma riPENSAci significa anche riflettere sulla posizione che occupiamo nella società e sulle ripercussioni delle nostre azioni sull’economia e sull’ambiente. Le attività sono suddivise in tre macroaree, che permette di scegliere fra le attività per provare ad “esplorare il presente”, “immaginare il futuro” e “interpretare il passato”. A Rimini il taglio del nastro è alle 16.15 al Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, in Corso d’Augusto, 237 a Rimini. Tra gli appuntamenti anche una lezione-concerto su come musicisti e compositori hanno (de)cantato la città durante gli ultimi decenni. Programma completo su:

http://riminiturismo.it/sites/riminiturismo/files/programma_della_notte_europea_dei_ricercatori_2023_a_rimini.pdf – Info: http://www.nottedeiricercatori-society.eu

sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

Fiera del Disco e del Fumetto

La Fiera del Disco e del Fumetto, giunta alla settima edizione, propone l’esposizione di vinili, cd, dvd, dischi mix per DJ, giradischi, vintage hi fi, magliette, accessori, fumetti usati e da collezione, con tantissimi espositori provenienti da tutta Italia. Ogni visitatore può portare inoltre i propri vinili, compact disc, fumetti, giochi e dvd, da scambiare, vendere o semplicemente da far valutare dagli espositori stessi. Un’occasione per scambiare, vendere e acquistare. Durante la manifestazione è previsto anche un DJ set e altro ancora.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso gratuito Info: 335 8017670 www.facebook.com/Fiera-del-Disco-e-Fumetto-Rimini-2112065605546848

domenica 1° ottobre 2023

Chiesa Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 2 – Rimini centro storico

Concerto d’Autunno

Un concerto corale organizzato da AERCO-Associazione Emiliano Romagnola Cori, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Rimini e in collaborazione con la parrocchia di Sant’Agostino. Si esibiscono il Coro Giovanile dell’Emilia-Romagna diretto da Daniele Sconosciuto e la Corale Nostra Signora di Fatima diretta da Loris Tamburini. L’evento nasce in occasione della sessione intensiva di prove che il Coro Giovanile effettua ogni anno all’inizio del periodo autunnale. Il gruppo, composto da giovani e selezionati coristi provenienti da tutta la regione, si riunisce per un weekend di studio intensivo al fine di preparare la nuova stagione musicale. Dopo Salsomaggiore e San Leo, è la volta di Rimini. Al termine della due giorni di prove, il coro regala un concerto alla città che li ha ospitati. A fare gli onori di casa, la Corale Nostra Signora di Fatima, rinomato coro riminese. Durante il concerto, sono proposti brani tratti dal repertorio antico ma soprattutto moderno e contemporaneo.

Ore 17.00 Ingresso libero Info: www.aerco.it

domenica 1° ottobre 2023

Rimini centro storico, piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto

Fiera della domenica d’Autunno

Nel centro di Rimini torna la Fiera d’Autunno. Oltre alle bancarelle di articoli vari e da regalo, sono presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell’autunno.

Orario: intera giornata

da lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna ‘La Grande Arte al Cinema’: Vermeer – the greatest exhibition

Diretto dal regista David Bickerstaff, il film offre al pubblico la possibilità di ammirare su grande schermo i capolavori di Vermeer (tra cui La ragazza con l’orecchino di perla, Il geografo, La lattaia e la Donna che legge una lettera davanti alla finestra, recentemente restaurata) e rivela le intuizioni del team che ha ideato la mostra, curatori di fama mondiale ed esperti di Vermeer, gettando nuova luce sulla vita misteriosa e sul lavoro magistrale del pittore, sulle sue scelte artistiche e sulle motivazioni delle sue composizioni, oltre che sul processo creativo alla base dei suoi dipinti.

I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 2 e martedì 3 ottobre alle ore 21.00, mercoledì 4 ottobre alle ore 17:00 e alle ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

MOSTRE

fino al 15 ottobre 2023

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale

Una mostra che trascende i limiti convenzionali, per immergersi in un universo in cui forme e colori prendono vita attraverso la sinergia straordinaria tra uomo e intelligenza artificiale, esplorando un dominio dove l’arte e la tecnologia danzano in un abbraccio senza precedenti.

“DesAIgn” non è solo una mostra, ma un’esperienza sensoriale, unica, realizzata da Poliarte in collaborazione con Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore, artista, le cui opere rimarranno esposte al Museo Fellini, Palazzo del Fulgor, per un mese.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi

Info: www.poliarte.net/en/articolo.php?idNews=17125

Fino a sabato 30 settembre 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Time out: gioco fermo

Mostra nell’ambito del Festival della Cultura Sportiva, realizzata da Matteo Marchi e Cristiano Ragab grazie alle fotografie messe a disposizione dall’associazione Rimini Sparita.

Orario: lunedì-venerdì 8-19; sabato 8-13; domenica e festivi chiuso. Ingresso libero

Info: 0541 704486 bibliotecagambalunga.it

fino a martedì 10 ottobre 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Io non tremo

Una mostra dedicata alla storia e alla prevenzione del rischio sismico, con pannelli informativi, immagini e didascalie che riportano notizie scientifiche ed eventi storici accaduti nella città di Rimini. La mostra fa parte di un percorso educativo sulla “Prevenzione e gestione del rischio sismico” coordinato dal CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) Multicentro del Comune di Rimini, con il coinvolgimento di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado, promosso e finanziato da ARPAE e Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare e creare consapevolezza agli studenti sul fenomeno dei terremoti e del rischio sismico presente anche nella nostra città, con un taglio storico e culturale. Il progetto è condotto dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale “IO NON TREMO!” che fanno un intervento di attività formativa mirato alla conoscenza del rischio sismico, alla consapevolezza delle fragilità del nostro territorio già colpito nel passato da forti terremoti (negli anni 1308, 1672, 1786, 1875, 1916) che hanno lasciato SIA segni visibili SIA cicatrici ormai invisibili, che gli studenti potranno vedere con i loro occhi durante una passeggiata in centro storico. Fino al 10 ottobre, due volte a settimana (martedì e venerdì), i volontari propongono un intervento formativo di due ore, al secondo piano dell’Ala Moderna del Museo Luigi Tonini, dove è stata allestita la mostra.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

VISITE GUIDATE

Mercoledì 27 settembre 2023

Rimini

Visite guidate gratuite

In occasione della grande festa cittadina per la candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura 2026, il Comune propone anche una serie di visite guidate straordinarie gratuite ai tesori della città Ecco tutti gli appuntamenti su prenotazione:

Teatro Amintore Galli Piazza Cavour, 22, orario visite: 20.30 – 21.15 – 22.00

Domus del Chirurgo Piazza Ferrari, orario visite: 20.30 – 21.15 – 22.00

Teatro Galli, area archeologica Piazza Cavour 22, orario visite: 20.30 – 21.15 – 22.00

Fellini Museum Castel Sismondo, Piazza Malatesta: orario visite: 20 – 21 – 22

Biblioteca Gambalunga – Sale Antiche via Gambalunga: orario visite: 20 – 21 – 22

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria, fino esaurimento posti.

Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Info: Museo della Città “Luigi Tonini” 0541 793851; Fellini Museum 0541 793781; Biblioteca Gambalunga 0541 704486.

Mercoledì 27 settembre 2023

partenza dall’Arco d’Augusto e arrivo in piazza Cavour

InsoliTouRimini

Visite guidate teatralizzate gratuite alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraverso percorsi insoliti con divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana con appuntamento pomeridiano o serale, in occasione della grande festa cittadina per la candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura 2026. Tappe visita: Arco d’Augusto – Rione Montecavallo – Porta Montanara – piazza Tre Martiri – Cinema Fulgor – Piazza Cavour

Orari di partenza: ore 16.30 (con termine ore 18) e ore 20.30 (con termine ore 21.45)

Numero max partecipanti: 40 pax

Prenotazione obbligatoria: 339 2419406 – anche messaggi WhatsApp (Alexia Bianchi Comunicazione)

Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it