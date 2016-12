Rimini. Si conoscono su una chat sadomaso e spillano allo “schiavo” 50mila euro

Una vicenda che ha dell’incredibile quella che, nella giornata di mercoledì, ha visto un uomo e una donna venire condannati dal giudice Monocratico del Tribunale di Rimini. La storia inizia nel 2009 quando su un sito internet, dal titolo evocativo di manettematte.org specializzato in rapporti sadomaso, una 50enne conosce un 37enne. I due, dopo una serie di chattate, si conoscono e, in breve tempo, dalle parole passano ai fatti con il più giovane che diventa lo “schiavo” della donna che si presenta come “padrona”. Nel ménage spunta presto anche una terza figura, un 57enne amico della signora, anche lui figura “dominante” nel rapporto a tre. Al termine degli incontri, però, in varie occasioni i “padroni” avevano obbligato lo schiavo a versare dei soldi per degli investimenti fino ad arrivare alla somma di quasi 50mila euro. Solo dopo aver dato il denaro, tuttavia, il 37enne sentendosi truffato ha sporto denuncia nei confronti dei suoi “padroni”. Ne è nato un processo e, mercoledì mattina i due imputati difesi dall’avvocato Maurizio Valloni, sono stati condannati in primo grado a 2 anni e 8 mesi per il 57enne e 2 anni per la 50enne, 4 anni per lui e 3 anni per lei le richieste del pubblico ministero, e 10mila euro di provvisionale.“

riminitoday.it