Rimini. Si schianta contro il palo: 21enne resta incastrato tra le lamiere dell’auto

Ha fatto tutto da solo. Prima ha perso il controllo della macchina, poi è finito fuori strada schiantandosi contro un palo della luce. E’ in gravi condizioni il giovane riminese protagonista del rocambolesco incidente avvenuto questa notte, in via Maceri, nella zona della Gaiofana. Ha riportato vari traumi al torace e all’addome, ferite alle gambe (probabili alcune fratture), ma soprattutto una commozione cerebrale per il grave colpo subito alla testa durante l’impatto. La prognosi fino a ieri sera era riservata, anche se per fortuna pare che il ragazzo, di appena 21 anni, non sia in pericolo di vita.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme all’ambulanza del 118 e ai vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto poco prima delle cinque e mezzo della notte fra sabato e ieri. Il ragazzo stava rientrando a casa quando ha sbandato ed è finito contro il palo con la sua macchina, una vecchia Fiat 500 gialla. Lo schianto è stato tremendo, tanto che la macchina si è accartocciata su sé stessa ed è andata completamente distrutta nell’impatto. I vigili del fuoco sono stati costretti a tagliare le lamiere per estrarre il giovane dall’abitacolo della macchina. Non è escluso che a causare l’incidente in via Maceri sia stato un colpo di sonno, o forse un bicchiere di troppo bevuto dal ragazzo durante la serata. In ogni caso, come prevede la prassi, i carabinieri hanno chiesto di sottoporre il giovane agli esami di sangue per rilevare l’eventuale presenza di droghe o di un tasso alcolemico oltre il limite.

Durante la notte i carabinieri hanno fatto parecchi controlli lungo le strade per fermare chi era alla guida ubriaco o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli sono state beccate 18 persone con tasso alcolemico superiore al consentito. Per 9 di queste, che avevano più di 0,8 grammi di alcol per litro, è scattata oltre alla multa anche la denuncia. Uno di loro aveva un tasso pari a 2,14, più di quattro volte superiore alla soglia limite, fissata per legge a 0,5. Il Resto del Carlino