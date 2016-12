Rimini. Si spacciano per operai e gli ripuliscono l’appartamento

Un raggiro classico quello messo a segno, nel pomeriggio di venerdì, da due malviventi che hanno derubato un anziano. I ladri, spacciandosi per operai, hanno preso di mira l’uomo solo in casa in quel momento. Dopo aver carpito la sua fiducia, sono entrati nell’appartamento nella zona di via Popilia verso le 15. Mentre uno lo distraeva, il complice ne ha approfittato per rovistare nelle stanze e impossessarsi di gioielli e un portafoglio. Una volta fatti sparire i preziosi, i due malviventi hanno trovato una scusa per allontanarsi in tutta fretta e, solo nel tardo pomeriggio al ritorno della moglie, il colpo è stato scoperto facendo intervenire le forze dell’ordine. L’ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione.“ Riminitoday.it