Rimini. Spaccata notturna in Macelleria a Covignano

Questa notte, alle ore 02:30, i Carabinieri della Stazione di Rimini sono intervenuti in via Covignano di Rimini, presso la macelleria “GUIDI GIANCARLO & CASALI RITA s.n.c.”, dove, poco prima, ignoti, dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri dell’ingresso principale, si sono introdotti interno alla predetta attività, asportando il fondo cassa, costituito da circa euro duecento, in contanti, due prosciutti e due bottiglie di vino.

Il danno, in corso di quantificazione, è coperto contro tali eventi.

Le indagini sono tuttora in corso.