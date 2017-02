Rimini. Stato del mare e criticità idraulica, fase di attenzione per martedì

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha attivato una nuova fase di attenzione di 24 ore per stato del mare e criticità idraulica e idrogeologica, per tutta la giornata di martedì su tutto il territorio regionale. Nella pianura di Bologna-Ferrara è stata dichiarata la fase di preallarme per il passaggio della piena del fiume Reno. Previsto mare molto mosso al largo per tutta la mattinata di domani con un’altezza d’onda superiore ai 2,5 metri e attenuazione del moto ondoso dal primo pomeriggio. I fenomeni si esauriranno nelle 48 ore successive.

