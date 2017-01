Rimini. Torre Pedrera, spaccata notturna in farmacia.

Stamani, alle ore 5:30, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rimini sono intervenuti a Torre Pedrera, in via San Salvatore, presso la farmacia “LIDO”, dove, nel corso della notte, ignoti, dopo aver mandato in frantumi la porta a vetri dell’ingresso principale, si sono introdotti interno alla predetta attività, asportando il fondo cassa, costituito da circa euro cinquanta, in contanti.

Il danno, in corso di quantificazione, è coperto contro tali eventi.

Le indagini sono tuttora in corso.