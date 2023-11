Rimini. Trasformare la propria passione per la musica in una professione. Il Comune di Rimini mette in campo il progetto “La musica che gira intorno” per i giovani

L’Assessora Mattei: “Una bella opportunità per approfondire e indagare i nuovi spazi occupazionali che si celano dietro a questo universo”

Trasformare una passione in una professione. Cosa c’è di più bello? Per questo nasce “La musica che gira intorno”, un progetto volto a fornire strumenti conoscitivi validi alle nuove generazioni che hanno il desiderio di intraprendere un lavoro legato all’universo degli eventi musicali, nelle sue varie declinazioni.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Rimini nell’ambito del progetto regionale “Geco 12 – Interventi in materia di politiche giovanili degli Enti locali” messo a punto allo scopo di promuovere il diritto delle ragazze e dei ragazzi alla formazione culturale e professionale, nonché all’inserimento nella vita sociale.

L’amministrazione ha così presentato questa proposta progettuale che si focalizza su tutto quello che ruota attorno alla organizzazione di un evento musicale, cercando di spiegare agli interessati quali siano le figure professionali richieste e quali percorsi adottare. Gli stakeholder saranno coloro che hanno acquisito sotto vari aspetti delle esperienze consolidate sul territorio in campo musicale, in modo da fornire ai partecipanti idee, esperienze, skills e prospettive. Il tutto sarà fatto attraverso un calendario di incontri, workshop e laboratori durante i quali i relatori si faranno testimoni delle loro storie e porteranno la loro conoscenza al servizio dei partecipanti. Lo scopo, in parallelo, è quello di stimolare anche un dibattito sul mercato e sulle prospettive del mondo delle ‘note’, informando e producendo cultura.

Il contributo previsto dalla Regione per il progetto – che sarà affidato a una realtà del terzo settore tramite un’istruttoria pubblica – è pari a 12 mila euro.

“Un’iniziativa all’insegna della musica e dell’arte che mira a formare e aprire un confronto con i giovani che vorrebbero rendere la loro passione per la musica una professione- è il commento di Francesca Mattei, Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Rimini -. Penso si tratti di una bella opportunità, per far sì che vengano approfonditi e indagati gli spazi occupazionali che si celano dietro a questo vasto mondo che oggi, anche grazie alle nuove tecnologie, è ancora più ricco e variegato”.

Il progetto deve essere concluso entro il 30 aprile 2024. Gli obiettivi e le finalità presentate dal Comune di Rimini sono state accolte e approvate dall’Associazione GA/ER (Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna) che ha intercettato le risorse.