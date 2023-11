RIVIERA BASKET RIMINI: 4° TROFEO CANTINE DI VERONA – 5 NOVEMBRE 2023

Prosegue la marcia di avvicinamento al durissimo prossimo campionato di basket in carrozzina di serie B che NTS Riviera Basket Rimini affronterà dal 17 dicembre alla palestra carim dove l’obiettivo sarà confermare i buoni progressi visti nella stagione conclusa.

Dopo le prime uscite sul campo, istruttive ma non entusiasmanti nonché a formazione incompleta, i nostri ragazzi viaggeranno a Quinto di Valpantena, qualche chilometro più a nord di Verona, per disputare il 4° Trofeo Cantine di Verona, domenica 5 Novembre al “Palaquinto“ via Monte Recamao, 8.

Un quadrangolare di sicuro interesse e qualità che si aprirà alle 9:30 coi padroni di casa di Olympic Basket Verona, quarta nella stagione regolare precedente e che ritroveremo in campionato nel prossimo girone A che prevede una singolare composizione tra Romagna e triveneto.

Olympic Basket Verona sfiderà la vecchia conoscenza Basket Seregno e la vincente attenderà il risultato del turno successivo che vedrà i nostri ragazzi in campo alle 11:30 per misurarsi con un’avversaria di prima fascia che è la Polisportiva Nordest di Gradisca D’Isonzo, formazione temibile che lo scorso anno ha sfiorato la serie A, fermata in finale dai Boys Taranto e che si ripresenta ai ranghi di partenza del prossimo campionato come protagonista del girone A puntando alla promozione.

Riviera Basket Rimini, in palestra dallo scorso settembre, sta intensificando la preparazione per agguantare uno dei primi due posti del girone per accedere ai playoff non sarà una passeggiata così come non lo è stata la precedente: NTS Riviera Basket Rimini lo sa bene e non lascerà nulla al caso.

Questo torneo aiuterà ulteriormente Coach Loperfido a comprendere cosa c’è già e cosa manca ancora. Il tempo non è tantissimo ma ancora ce n’è e sapranno usarlo bene.

Riviera Basket Rimini