Roma, corruzione in Campidoglio: Scarpellini interrogato per 3 ore

È stato interrogato per circa 3 ore in Procura l’imprenditore Sergio Scarpellini agli arresti domiciliari dal dicembre scorso per una vicenda di corruzione che vede coinvolto anche l’ex capo del personale del Comune di Roma, Raffaele Marra.

Si tratta del terzo interrogatorio a cui si sottopone l’immobiliarista. L’atto istruttorio si è svolto nell’ufficio del Pm Barbara Zuin, titolare dell’indagine. Scarpellini era assistito dai suoi avvocati, Remo Pannain e Nicoletta Piergentili. Secondo il Pm, l’immobiliarista avrebbe pagato a Marra due immobili, uno nel 2009 e l’altro nel 2013. Scarpellini finì in carcere il 16 dicembre scorso assieme all’ex capo del personale del Campidoglio ma alcuni giorni dopo ha ottenuto gli arresti domiciliari.