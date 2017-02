Roma, Paolo Berdini: “Le mie dimissioni sono irrevocabili”

Il Campidoglio trova l’intesa con la Roma, Berdini lascia: “Le periferie nel degrado, loro si preoccupano dello stadio”.

Alla fine sembra che Roma avrà un nuovo stadio, ma dovrà cambiare assessore all’Urbanistica. Mentre in Campidoglio giunta e As Roma trovavano un accordo per la costruzione dell’impianto a Tor di Valle, Paolo Berdini ha deciso di rendere definitive le dimissioni presentate giovedì scorso.

E lo fa in aperta polemica con la giunta a Cinque Stelle: “Mentre le periferie sprofondano in un degrado senza fine e aumenta l’emergenza abitativa, l’unica preoccupazione sembra essere lo Stadio della Roma”, ha scritto Berdini annunciando le sue dimissioni irrevocabili.“Era mia intenzione servire la città mettendo adisposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare tutte le condizioni per poter proseguire il mio lavoro. Ringrazio coloro che hanno collaborato con me e le tante persone che mi hanno sostenuto in questi mesi di duro impegno”. Il Giornale.it