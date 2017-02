Roma, una strada sarà intitolata alla studentessa cinese rapinata e investita da un treno

Una strada di Roma porterà il nome di Yao Zhang, la studentessa cinese morta investita da un treno vicino al campo rom di via Salviati dopo essere stata derubata. La mozione, proposta da Alessandro Onorato, è stata approvata dal Consiglio comunale. La mozione si basa sul «coraggio manifestato da Yao Zhang – si legge nella mozione – la quale non ha esitato a difendere i propri diritti di donna e di cittadina del mondo (…) ed è corsa incontro alla morte in un paese non suo ma che già considerava meraviglioso». Alla giovane studentessa, che ha rincorso i rom che la avevano rapinata, sarà quindi intitolata una strada o una piazza. Il Messaggero