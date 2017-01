San Marino. Rugby, Lazzari è il nuovo presidente della Federazione

Cambio al vertice per la Federazione Sammarinese Rugby, con Marc Lazzari eletto presidente per acclamazione. Già membro del Consiglio Federale, Lazzari prende il posto di Stefania Stefanelli, che esaurito il suo primo mandato ha deciso di non ricandidarsi. Tante novità anche nel Consiglio Federale, col solo Joseph Babboni a mantenere l’incarico: escono Palmiro Matteini e Floriano Andreini – che saranno sindaci revisori – entrano Mara Cecchetti, il rappresentante dei giocatori Luca Di Bisceglie e il CT della Nazionale Jorge Gutierrez. Come Lazzari, anche il direttivo è stato eletto per acclamazione.