Rugby, Sei Nazioni: l’Italia verso Twickenham. O’Shea conferma tutti

Non ci sono novità nel gruppo dei 31 giocatori che il c.t. Conor O’Shea ha convocato per preparare la sfida con l’Inghilterra campione in carica a Twickenham di domenica 25 febbraio, per il match che completerà la terza giornata del Sei Nazioni. Rispetto alle prime due partite giocate (e perse) con Galles (7-33) e Irlanda (10-63) all’Olimpico, dunque, c’è anche il pilone Dario Chistolini, uscito infortunato nel corso della sfida di sabato scorso.

TUTTI IN TRASFERTA — Una modalità di lavoro, quella di O’Shea, che conferma ancora una volta la sua volontà di non volersi andare a bocciature premature e di voler dare fiducia ai giocatori che ha scelto, praticamente dal tour di giugno nelle Americhe e poi confermato già ai test-match di novembre. Gli impegni delle due franchigie nel Pro12 celtico, con Zebre e Benetton Treviso entrambe in trasferta in Galles, rispettivamente a Llanelli con gli Scarlets venerdì sera e a Cardiff con gli Ospreys sabato pomeriggio, dovrebbero permettere a O’Shea di avere in raduno già domenica sera quasi tutto il gruppo. Anche Simone Favaro, che sempre nel Pro12 con i suoi Glasgow Warriors sarà di scena a Belfast con l’Ulster. Curioso notare come tutti e 31 i giocatori convocati da O’Shea saranno impegnati in partite in trasferta con i loro club. Giocheranno sabato anche i “francesi” Sergio Parisse (Stade Francais a La Rochelle) e Lorenzo Cittadini (con il Bayonne a Clermont), mentre scenderà in campo (a Montpellier) solo domenica il Tolosa di Leonardo Ghiraldini, che, se verrà convocato per la partita, potrà poi raggiungere gli altri azzurri in ritiro a Roma, come gli accade in questi casi, solo lunedì all’ora di pranzo. Dovrebbe arrivare domenica anche Michele Campagnaro, che con i suoi Exeter Chiefs giocherà in casa dei Worcester Warriors in Premiership.

LA ROSA — Questa la rosa dell’Italia che da domenica a Roma inizierà a preparare la sfida con l’Inghilterra. L’annuncio dlela formazione è poi previsto per mercoledì 22 febbraio alle 14:

Piloni: Pietro Ceccarelli, Dario Chistolini, Andrea Lovotti (Zebre), Lorenzo Cittadini (Bayonne), Sami Panico (Calvisano); Tallonatori: Tommaso D’Apice (Zebre), Ornel Gega (Benetton Treviso), Leonardo Ghiraldini (Tolosa);

Seconde Linee: George Biagi, Joshua Furno, Federico Ruzza, Andries Van Schalkwyk (Zebre), Marco Fuser (Benetton Treviso);

Terze linee: Francesco Minto (Benetton Treviso), Simone Favaro (Glasgow Warriors), Maxime Mbandà, Abraham Steyn (Zebre), Sergio Parisse (Stade Français);

Mediani: Giorgio Bronzini, Edoardo Gori, Tommaso Allan (Benetton Treviso), Marcello Violi, Carlo Canna (Zebre);

Centri: Tommaso Benvenuti, Luke McLean (Benetton Treviso), Tommaso Boni (Zebre), Michele Campagnaro (Exeter Chiefs);

Ali: Giulio Bisegni, Giovambattista Venditti (Zebre), Angelo Esposito (Benetton Treviso);

Estremi: Edoardo Padovani (Zebre). La Gazzetta dello Sport