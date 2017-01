Saldi al via, budget medio 150 euro

Quasi 6 italiani su 10, il 58,5%, sono pronti a fare acquisti ai saldi invernali 2017, che partono oggi in tutta Italia. E’ quanto emerge da un’indagine di Confcommercio in collaborazione con Format Research, che registra una percentuale in aumento rispetto al 55% dello scorso anno ma “inferiore comunque a cinque anni fa quando si registrava quasi un 70%). In crescita anche chi approfitterà degli sconti online (+7,2%).

Secondo l’indagine il 78,1% dei consumatori stanzierà un budget non superiore ai 200 euro. In leggero aumento i consumatori che stanzieranno cifre superiori (+0,9 punti percentuali rispetto al 2016) mentre in media gli italiani spenderanno 150 euro, continuando comunque a dare “importanza alla qualità dei prodotti come nei periodi pre-crisi”.

Gli italiani acquisteranno in saldo prevalentemente capi di abbigliamento (il 92,1%, in leggero calo rispetto al 94,1% del 2016), calzature (79,2%), accessori (sciarpe e guanti) per il 32,1% e biancheria intima (27,4%). Ansa