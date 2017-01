Salerno, padre si lancia dal balcone con il figlio di tre anni: morti

Un uomo di 45 anni si è buttato dal balcone a Padula (Salerno) tenendo in braccio il figlioletto di soli tre anni. I due sono morti praticamente sul colpo. Sul posto della tragedia, avvenuta nelle vicinanze della piazza principale del piccolo centro del Vallo di Diano, sono intervenuti carabinieri della locale stazione ed i i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina.

L’omicidio suicidio si è verificato nella notte, nei pressi di piazza Umberto I. L’uomo avrebbe dormito a casa della madre, che si trova nello stesso stabile in cui lui viveva con la moglie e il figlioletto.

Nella sera di lunedì il 45enne avrebbe litigato con la compagna e, durante la notte, avrebbe approfittato del fatto che dormiva per lanciarsi dal terrazzo col piccolo. L’uomo probabilmente viveva in un momento di forte stato depressivo per problemi di salute. Tgcom24