San Marino. 2003-2023, Manuel Poggiali vent’anni del Mondiale 250. Venerdì 3 Novembre ore 21, Sala Montelupo di Domagnano

La Federazione Sammarinese Motociclistica organizza una serata dedicata a Manuel Poggiali

per celebrare i vent’anni del Titolo Mondiale classe 250. Dopo il successo della stagione 2001 in cui

Manuel si laurea campione della 125, il 2003 lo vede di nuovo al vertice dopo il passaggio alla

nuova cilindrata. Una stagione fantastica con Poggiali pilota ufficiale Aprilia. Già la presentazione

della moto e del team a San Marino, con la presenza di Ivano Beggio, patron Aprilia, presso il

Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese aveva generato grandi aspettative. I risultati erano

subito arrivati con le vittorie nelle prime due gare in Giappone e Sud Africa. A Suzuka l’impresa è

stata memorabile: la rimonta di Manuel dalla ventitreesima posizione in griglia alla testa della gara.

Sempre davanti a tutti per l’intero campionato e conquista a Valencia del Titolo Mondiale Classe

250 nell’anno di esordio: impresa riuscita a pochi!

Durante la serata, alla presenza di Manuel Poggiali, sono previsti interventi di persone

dell’ambiente motociclistico per ricordare le sue imprese nel Motomondiale 2003. Verrà inoltre

proiettato un video celebrativo della stagione prodotto dalla Redazione Sportiva di San Marino RTV.

Un caloroso invito agli appassionati ad essere presenti!

FEDERAZIONE SAMMARINESE MOTOCICLISTICA