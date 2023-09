San Marino. 3° Giornata di Serie D Girone D 2023-2024. D’Este all’ultimo respiro regala i primi tre punti in D alla Victor

3° Giornata di Serie D Girone D 2023-2024

Victor San Marino 1-0 Lentigione

Victor San Marino (3-5-2)

Pazzini; Onofri, De Queiroz, De Santis (42’st Sollaku); Santi (44’pt Bertolotti), Lattarulo, Sabba, Carlini (1’st Lazzari), Tommaso Benvenuti (32’st Giacomo Benvenuti); Arlotti, Manara (28’st D’Este)

A disposizione: Gattuso, Lombardi, Tosi, Haruna

Allenatore: Stefano Cassani

Lentigione (4-3-3)

Rizzuto; Bonetti, Capiluppi, Sala (23’st Roma), Formato; Nanni, Sabotic (40’st Nava) Grifa (47’st Manzotti); Battistello (27’st Montipò), Cortesi, Nappo

A disposizione: Zovi, Pari, Turri, Macchioni, Martini

Allenatore: Paolo Beretti

Arbitro: Gerardo Garofalo

Assistenti: Simone Piomboni – Dario Tarocchi

Ammoniti: De Queiroz (V), Lazzari (V), D’Este (V), Nappo (L), Capiluppi (L)

Marcatori: 45’st D’Este

STADIO DI ACQUAVIVA – La prima volta non si scorderà facilmente, soprattutto se il gol-vittoria arriva allo scadere e con un super gol.

Ad Acquaviva arriva il Lentigione con il Victor alla ricerca dei primi tre punti stagionali conferma il 3-5-2 con qualche cambio: Santi e Manara titolari per la prima volta. Una prima frazione di gioco sostanzialmente equilibrata con il Lentigione che ha avuto le occasioni migliori per segnare, ma la VIctor ha sviluppato più gioco. Migliore in campo per i padroni di casa nei primi 45’ Simone Santi, che però è stato costretto ad uscire per infortunio muscolare poco prima di rientrare negli spogliatoi.

Occasione pericolosa per i biancazzurri al 26’: lancio lungo di Sabba per Lattarulo, cross in mezzo per Manara che sfiora la palla di testa.

Pericolosi gli avversari al 41′ con un pallonetto di Sala da 20 metri, uscito di poco alto sulla traversa con Pazzini fuori dai pali.

L’opportunità più grossa della ripresa arriva su un contropiede del Lentigione con il neoentrato Montipò, che da calcio d’angolo mette sopra la traversa. Ma il gol che vale la prima vittoria in Serie D per la Victor San Marino arriva allo scoccare del novantesimo minuto: D’Este recupera palla e lascia partire una conclusione con il mancino che si spegne sotto il sette per l’1-0 decisivo che fa partire anche la festa di tutta la squadra e dirigenza della società sammarinese.