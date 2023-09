San Marino. 7 ottobre, Corso di chirurgia alla spalla e gomito dedicato al Dott. Oliviero Soragni, fondatore e primario di Ortopedia-Chirurgia mano dall’1988 al 2014

Il 6 ottobre ricorre 1 anno dalla scomparsa del Dott. Oliviero Soragni, fondatore e Primario del reparto di Ortopedia e Chirurgia della Mano dal 1988 al 2014.

Lui e la sua equipe hanno condotto miglia d’interventi, prodotto innumerevoli lavori scientifici, organizzato e relazionato a numerosissimi congressi, facendo conoscere San Marino oltre i suoi confini. Negli anni trascorsi sotto la sua direzione sono transitati nel reparto di ortopedia: attori, sportivi, personaggi famosi che hanno trovato cura e guarigione.

I 26 anni del suo Primariato sono stati contraddistinti dalla professionalità, dedizione e profonda umanità verso ogni paziente.

Questo corso di elevato valore scientifico per i temi trattati e soprattutto per l’importanza dei relatori, rispecchia pienamente la figura del Dott. O Soragni sempre attento alle novità e ai progressi scientifici. Oliviero ha sempre preteso, che si mantenesse il passo con il progresso, ha incoraggiato ogni componente della sua equipe a girare il mondo per vedere, studiare ed imparare.

Carissimo Oliviero i tuoi allievi e la tua equipe Ti dedicano questa giornata, Ti onorano e Ti ricordano con tanta gratitudine.

Dott. Diego Ghinelli