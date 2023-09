San Marino Academy. Femminile: le Titane ripartono da Tavagnacco; Ladu: “Nella pausa lavorato sodo”

Esaurita la breve sosta, il campionato di Serie B femminile è pronto a riprendersi la scena con il programma della 2° giornata. Per la San Marino Academy tutto ciò coincide con la prima trasferta della stagione. L’obiettivo delle Titane resta quello di sbloccarsi su due fronti – quello dei risultati e dei gol fatti – applicando sul campo il lavoro svolto in queste due settimane prive di impegni ufficiali, nel corso delle quali il focus è stato posto su ciò che nelle gare contro Hellas Verona (Coppa Italia) e Bologna (campionato) ha funzionato meno. “Sono state due settimane di lavoro molto intenso. – conferma Maria Grazia Ladu – Abbiamo approfittato della pausa per concentrare i nostri sforzi su quello che nelle prime due uscite stagionali non ci ha soddisfatto. Ad esempio, ci deve essere maggiore comunicazione in campo e una più veloce trasmissione della palla. Deve correre più lei di noi, questo è certo. E poi dobbiamo calciare di più in porta. Durante la pausa ci abbiamo dato dentro in allenamento e adesso siamo pronte ad affrontare questa prima trasferta.”

La stagione è iniziata in salita ma la strada è lunghissima. Rimanere concentrate su se stesse è la chiave per ripartire. “Il Bologna è una squadra attrezzata e di certo noi non l’abbiamo sottovalutata. – assicura la giocatrice sarda – È vero però che potevamo fare molto meglio in alcune circostanze. Di buono ci sono stati i primi 40’, dove abbiamo limitato molto le nostre avversarie e siamo state aggressive. Il resto va migliorato. È comunque solo l’inizio della stagione e non dobbiamo cadere preda di inutili allarmismi. Siamo un bel gruppo unito e sappiamo bene quali sono i nostri punti di forza. Dobbiamo ripartire da lì.”

Tavagnacco – San Marino Academy si gioca domenica alle 15:00 allo Stadio Comunale di Tavagnacco, in provincia di Udine. La diretta della gara sarà disponibile sul canale YouTube Be.Pi TV.