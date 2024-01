San Marino Academy. Giovanili: le capolista non fanno sconti alle due Primavera, si fermano gli U19 del futsal

SETTORE FEMMINILE

La capolista Roma impone la sua legge, oltre che il fattore campo, nei riguardi delle ragazze della Primavera. Le Capitoline sbloccano la gara già al 3’ con Bernardi, che si ripete anche nella ripresa dopo che Galli aveva dato alla formazione di casa il raddoppio a ridosso della mezz’ora. Il risultato viene ritoccato ulteriormente all’81’ da Ventriglia; poco dopo, siamo all’86’, Marta Cherubini mette il definitivo sigillo sul decimo risultato in campionato delle campionesse in carica. Inizia con un k.o. in casa del Femminile Riccione il percorso delle Under 15 nella Seconda Fase del torneo regionale. Le rivierasche vengono trascinate da una ispiratissima Urbinati, autrice di quattro delle cinque marcature. La doppietta di Lozzi e la rete di Penserini servono alla San Marino Academy per credere in una rimonta che il quarto centro personale di Urbinati – dopo quello di Dini nel secondo tempo – scongiurerà definitivamente. Sul piano del risultato non è buona neppure la prima delle Under 12 nella Fase Primaverile del Campionato Sammarinese. Il Cailungo Azzurro si impone complessivamente 4-2. I giovani Rossoverdi fanno propria la prima frazione grazie al gol di Macina. Del Cailungo anche il secondo tempo, chiuso con un 2-1 che ha in Tommaso Terenzi e Argenziano i marcatori sulla sponda borghigiana, mentre per la San Marino Academy va a segno Aurora Terenzi. Finisce 1-1, infine, la terza frazione: il risultato è il frutto del botta e risposta fra Michelle Andreini e Argenziano.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Non arrivano punti nemmeno dai quattro impegni afferenti ai campionati nazionali. I ragazzi della Primavera 4 vengono superati dalla capolista Virtus Verona, che apre i conti a metà della prima frazione sfruttando una sfortunata deviazione di Medri e poi raddoppia 3’ oltre la mezz’ora con Oni Smith. Quest’ultimo si ripete in avvio di ripresa. Nel finale di gara la San Marino Academy prova a rifarsi sotto con il rigore di Riccardi, cui Souza risponde nei minuti di recupero per il 4-1 finale. Con lo stesso risultato gli Under 17 cedono in casa del Padova. Veneti sul 2-0 nella prima frazione grazie ai centri di Stievamo e Kasala, quest’ultimo a segno nel recupero. Giorgi dimezza al 4’ della ripresa, ma il Padova torna a ruggire propiziando l’autorete di Battistoni e mettendo il sigillo definitivo con Gardin. È molto più ampia la forbice fra queste due squadre nella categoria Under 15. Qui il Padova va in doppia cifra, sfruttando la vena particolarmente ispirata di Zanin, autore di un poker personale. Le altre reti che maturano allo stadio Silvio Appiani sono di Lunardon, Rizzo, Aprea (doppietta), Zordan (doppietta) e Archetti. Gli unici che giocavano fra le mura amiche di Dogana erano gli Under 16, anche loro opposti ad una formazione proveniente dal Veneto. Il Vicenza supera in rimonta i ragazzi di Vangelista, che avevano trovato il vantaggio al pronti-via del secondo tempo con Delvecchio. Il sorpasso biancorosso è costruito con le marcature di Segradin (a segno immediatamente dopo Delvecchio) e Tartaglia.

Campionato regionali e provinciali

La Vis Novafeltria si impone sugli Allievi Provinciali a Domagnano, dove sono proprio i ragazzi di Zanotti a trovare il primo vantaggio a metà della prima frazione con Ugolini. La rimonta della Vis parte e si completa a cavallo fra il 55’ e il 65’ con la doppietta di Alessi, in una situazione di nove contro dieci (in favore degli ospiti) per le espulsioni di Morri, Poggioli e Bullini nell’ultima parte del primo tempo. A chiudere a doppia mandata il successo pensa Brizzi in chiusura di match. Si interrompe dopo due gare la striscia positiva degli Under 15 Provinciali” B”, superati 2-1 dal San Vito. I ragazzi di Valentini rispondono, con Gnola, al vantaggio locale firmato Cepele. Il gol che riporta in vantaggio il San Vito – stavolta in maniera definitiva – è frutto di una sfortunata autorete di Bollini. Di fatto l’unico risultato utile che matura nel fine settimana è quello degli Under 14 Provinciali “A”, due volte in vantaggio sul campo dell’Accademia Marignanese – prima con il gol di Maiola, poi con quello di Achilli – e due volte ripresi da Tordi. Il Parma si impone largamente a Montecchio nella categoria Under 14 Professionisti. Graffi, Migale e Robustella scavano un margine di sicurezza che, in avvio di ripresa, viene ulteriormente ampliato da Ghiroldi. La San Marino Academy accorcia con il rigore di Mazza, prima delle nuove folate ducali che fruttano le reti di Migale, Ferraiuolo e Mereu. Gli Under 13 Professionisti erano invece ospiti della Reggiana, che si aggiudica il primo tempo (2-0) prima di impattare nel secondo, chiuso sul 2-2 con reti sammarinesi di De Biagi e Berardinelli. Gli emiliani si impongono nuovamente nella terza (5-0) e quarta frazione (3-0), scrivendo un 4-2 nello score aggregato.

SETTORE FUTSAL

Dopo una striscia di sei risultati utili consecutivi, gli Under 19 del futsal cadono sul campo del Celtic Bhoys. La gara di ritorno è completamente diversa da quella di andata, dominata in lungo e in largo dai giovani Titani. Qui i padroni di casa sbloccano la contesa al 6’ con Di Napoli, prima del pareggio di Lotti che arriva 20’ dopo. L’ultima parola sul primo tempo è ancora del Celtic, che ritrova il vantaggio con Alaa Elsayed. Quest’ultimo è il firmatario anche del 3-1, risultato che rimarrà invariato fino ai minuti di recupero, quando Ballarini segna la seconda rete della squadra allenata da Matteo Selva, di fatto ininfluente ai fini del verdetto finale.

Campionato femminile Primavera 1, 13. giornata | AS Roma – San Marino Academy 5-0

AS ROMA

Merolla; Pieri (dal 48’ Viesti), Lasco (dal 58’ Pizzuti), E. Testa, Fuzio, Mar. Cherubini, Galli (dal 75’ Falzone), Catena (dal 46’ Caruso), Ventriglia, S. Testa, Bernardi (dal 58’ Canale)

A disposizione: Valeri, Monaco, Maya Cherubini, Di Benedetto

Allenatore: Francesco Viglietta

SAN MARINO ACADEMY

Basile; Spataro (dal 72’ Benedettini), Giannotti, De Marsico, Ghio (dal 72’ Terenzi), Lombardi, Stoico, Bruciaferri (dal 61’ Ceppari), Sardo, D’Angelo (dal 74’ Gianni), Cuciniello (dal 72’ Penta)

A disposizione: Gallesio, Falvo, Saruba

Allenatore: Filippo Zaghini

Arbitro: Alessio Amadei di Terni

Assistenti: Manuel De Lucia e Lorenzo D’Alessandris di Frosinone

Ammoniti: Lombardi, De Marsico, D’Angelo

Marcatori: 3’ e 57’ Bernardi, 31’ Galli, 81’ Ventriglia, 84’ Mar. Cherubini

Campionato maschile Primavera 4, 13. giornata | Virtus Verona – San Marino Academy 4-1

VIRTUS VERONA

Zecchin; Fabbian, Saccomani, Souza, Mitrica, Antolini (dal 71’ Menegoi), Ferrarese (dal 65’ Crestani), Ciontos, Oni Smith (dal 65’ Fiandaca), Leucci (dal 65’ Filippi), Ambrosi (dal 46’ Ionita)

A disposizione: Zamboni, Prota, Zanella, Mosconi, Singh

Allenatore: Alessandro Recenti

SAN MARINO ACADEMY

Chiarabini; Caverzan, Riccardi, Biondi (dal 62’ Ricci), M. Ciacci, Medri, Gasperoni (dal 74’ Vernazzaro), Cervellini (dal 74’ Della Balda), Celli (dal 74’ Ugolini), Righi, Moretti

A disposizione: Casadei, Marani, Renzi

Allenatore: Nicola Cancelli

Arbitro: Piergiorgio Gabrieli di Este

Assistenti: Luca Lorenzoni e Davide Marai di Verona

Ammoniti: Oni Smith, Ciontos, Caverzan

Marcatori: 21’ aut. Medri, 33’ e 49’ Oni Smith, 86’ rig. Riccardi, 90+2’ Souza

Campionato Under 17 Serie C, 17. giornata | Padova – San Marino Academy 4-1

PADOVA

Lotto; Cunico (dal 69’ Salifou), Bertin (dal 46’ Tonon), Uliana (dal 55’ Tumiatti), Salvagno, Zuolo (dal 69’ Gava), Stievano, Carraro, Tiozzo Pagio (dal 55’ Gardin), Varone (dal 79’ Benetazzo), Kasala (dal 79’ Bettin)

A disposizione: Grandi, Di Giuseppe

Allenatore: Giuseppe Agostini

SAN MARINO ACADEMY

Casadei; Forcellini (dal 63’ Mularoni), Bindi, Battistoni, Giorgi (dal 68’ P. Valentini), Marinucci, Zavoli, Dell’Amore, Protti, Della Balda (dall’84’ A. Baldacci), F. Valentini (dal 63’ Nicolini)

A disposizione: M. Baldacci

Allenatore: Alessandro Loris Bonesso

Arbitro: Farouk Jyate di Conegliano

Assistenti: Enrico Antonini di Bassano del Grappa, Stefano Petarlin di Vicenza

Ammoniti: Della Balda, Varone

Marcatori: 26’ Stievano, 45+2’ Kasala, 49’ Giorgi, 58’ aut. Battistoni, 61’ Gardin

Campionato Under 16 Serie C, 13. giornata | San Marino Academy – L.R. Vicenza 1-2

SAN MARINO ACADEMY

Cenci; Zavoli (dal 63’ Guidi), Delvecchio (dal 70’ Colombini), Pennacchini (dal 55’ Berardinelli), Montali (dal 55’ Markaj), Mirchev, Podeschi, Deronjic (dal 70’ Giordani), Grandoni (dal 63’ Molinari), Meloni, Tamagnini

A disposizione: Conti, Tani, Baldazzi

Allenatore: Andrea Vangelista

L.R. VICENZA

Meneghetti; Gesuà Sive Salvadori, Bertan (dal 60’ Giora), Catino, Rensi, Panizzon (dal 60’ Buzzacchera), Bolzon (dal 50’ Broggian), Tramonte (dal 41’ Signori), Segradin (dal 72’ Florio), Bonetto (dal 50’ Tartaglia), Blal (dal 60’ Randon)

A disposizione: Bianchi

Allenatore: Lorenzo Simeoni

Arbitro: Enrico Donati di Rimini

Assistenti: Joel Armando Njieukam di Cesena, Luigi Raio di Rimini

Marcatori: 41’ Delvecchio, 42’ Segradin, 52’ Tartaglia

Campionato Under 15 Serie C, 17. giornata | Padova – San Marino Academy 11-0

PADOVA

Bensi (dal 41’ Cesana); Mantini (dal 41’ Pandini), Muta (dal 50’ Archetti), Libralesso (dal 65’ A. Miotto), Samartinaro, Innocenti, De Stefani (dal 41’ G. Miotto), Lunardon (dal 41’ Aprea), Zanin, Zordan, Rizzo (dal 41’ Varotto)

A disposizione: Mazzon, Pegoraro

Allenatore: Claudio Ottoni

SAN MARINO ACADEMY

Bucci (dal 41’ Canarecci); Valentini (dal 41’ Muccioli), Cika, Tombini (dal 66’ Balsimelli), Battazza, Giuccioli, Zavoli (dal 41’ Ciacci), Cervellini, Raschi (dal 48’ Gheno), Carloni (dal 66’ Berardi), Partisani (dal 66’ Guidi)

Allenatore: Matteo Magnani

Arbitro: Luca Sacerio Tomaselli di Treviso

Assistenti: Simone Tassinato e Matteo Baracco di Padova

Ammoniti: Libralesso, Ciacci

Marcatori: 6’, 10’, 11’ e 18’ Zanin, 14’ Lunardon, 15’ Rizzo, 60’ e 62’ Aprea, 70’ e 80’ Zordan, 73’ Archetti

