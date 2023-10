San Marino Academy. Prima volta senza reti: l’Under 22 cede alla prodezza di Giangrandi

Per la prima volta in questa stagione, la San Marino Academy U22 non trova la via del gol in Campionato Sammarinese. Condizione questa che non può schiudere ad un successo, ovviamente, ma che non si risolve nemmeno in un pareggio a reti inviolate. Merito, in tal senso, della strepitosa giocata di Giangrandi dopo poco più di 200 secondi dall’inizio della partita. L’attaccante rossoverde si è infatti involato sulla corsia di destra, per poi virare verso l’area di rigore per far girare un mancino preciso su cui Battistini – pur in serata di grazia – non ha potuto nulla.

Il portiere biancazzurro sale in cattedra in almeno due momenti chiave del primo tempo, rispondendo presente sulla sventola dalla distanza di Senja e tenendo in carreggiata la San Marino Academy quando la combinazione tra Giangrandi e Urbinati aveva smarcato quest’ultimo davanti all’estremo difensore. Nel mentre, i ragazzi di Cecchetti sono entrati in partita – allentando la pressione con un colpo di testa di Alessandro Renzi ed un mancino dai venti metri, ben costruito ma non altrettanto efficacemente eseguito, da capitan D’Addario.

L’occasione per impattare se la costruisce Tommaso Famiglietti una manciata di minuti prima del duplice fischio di Mineo. Ricevuta palla sull’out di sinistra, si è accentrato repentinamente verso il vertice dell’area di rigore. A differenza del gran gol confezionato col Pennarossa, in cui scelse la percussione, stavolta il numero nove ha scagliato un potente destro a giro che scavalca Masini – salvato dalla faccia superiore della traversa. In precedenza, l’Academy si era fatta vedere con una conclusione dal limite di Pietro Renzi, deviata in tuffo dal portiere del Cailungo, ed un inserimento di Bortolotto – servito da un pallone leggermente lungo per poter essere controllato nell’area piccola.

Purtroppo per i Biancazzurri, nella ripresa le opportunità per siglare il gol del pareggio latitano e le assenze forzate nel reparto offensivo di Sensoli e Gatti non perorano la causa della San Marino Academy. Di par suo, il Cailungo di Iencinella approccia il secondo tempo con l’obiettivo di chiudere la partita. Non si può leggere altrimenti la conclusione – direttamente dal calcio d’avvio – di Urbinati, che costringe Battistini all’appoggio sopra la traversa. Su quella palla inattiva, l’estremo dell’Academy è costretto agli straordinari per spingere sull’esterno del palo la zuccata dell’indiavolato attaccante avversario. I Rossoverdi spingono sull’acceleratore, presentandosi in zona gol anche con Amati, due volte murato da un Battistini pressoché perfetto. La rete del pareggio, però, non arriva: Luvisi – in sganciamento offensivo – prova a coordinarsi per una complessa rovesciata che non inquadra lo specchio. Sull’ultimo pallone, invece, Alberto Riccardi rischia di prendere in controtempo Masini – bravo a recuperare rapidamente la posizione ed accompagnare sull’esterno della rete il tiro-cross del centrocampista subentrato in corso d’opera.

La San Marino Academy tornerà in campo domenica pomeriggio a Fiorentino, con calcio d’inizio alle ore 15:00, per affrontare la Libertas nell’ultima partita prima della sosta per le Nazionali. I Granata di Sperindio sono appaiati ai Biancazzurri a quota tre punti in classifica dopo quattro giornate di campionato. Condizione che accomunava anche il Cailungo, prima del posticipo, ora balzato in sesta posizione insieme al Cosmos.

Campionato Sammarinese BKN301, 4. giornata | San Marino Academy-Cailungo 0-1

SAN MARINO ACADEMY

Battistini, Giocondi, Sarti (dal 46’ A. Riccardi), Luvisi, P. Renzi (dal 61’ S. Riccardi), Giambalvo (dall’86’ Caushaj), Casadei, D’Addario (dal 76’ Argenziano), A. Renzi, Bortolotto (dal 61’ Solito), Famiglietti

A disposizione: Grana, Borasco, Severi, De Luca

Allenatore: Matteo Cecchetti

CAILUNGO

Masini, Bencivenga, Fini, Iuzzolino, Quaranta, Liverani (dal 61’ Magrotti), Klyvchuk (dal 61’ Zonzini), Tani, Giangrandi, Senja (dal 46’ Amati), Urbinati (dal 72’ Dragoni)

A disposizione: Morelli, Vittori, Mutis, Vagnini

Allenatore: Denis Iencinella

Arbitro: Francesco Mineo

Assistenti: Gianmarco Ercolani ed Andrea Righi

Quarto ufficiale: Marco Avoni

Marcatori: 4’ Giangrandi

Ammoniti: Tani, Sarti, Giangrandi, Argenziano