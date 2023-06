Si dividono le strade della San Marino Academy e di Giulia Domenichetti, che lascia la guida della Prima Squadra femminile dopo una stagione. La due parti hanno deciso di interrompere il rapporto in maniera consensuale. A Domenichetti vanno i ringraziamenti della società per il lavoro profuso in questa stagione, lavoro che ha consentito alla squadra di centrare l’obiettivo salvezza con buon anticipo. A ciò si aggiungono i nostri migliori auguri per il prosieguo della sua carriera.