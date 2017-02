San Marino. Al Museo di Stato Percorsi d’Arte Contemporanea: Anselm Kiefer, Carol Rama, Yayoi Kusama

Lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 18.15 presso le sale del Museo di Stato della Repubblica di San Marino Percorsi d’Arte Contemporanea il ciclo di incontri di Rita Canarezza, Operatore Culturale Istituti Culturali, introdotti da Paolo Rondelli, Direttore Istituti Culturali.

Percorsi d’Arte Contemporanea è una serie di lecture aperte al pubblico, con particolare attenzione alla comunità culturale sammarinese, in cui trattare idee, concetti e le molteplici forme di rappresentazione artistica delle più attuali tendenze dell’arte internazionale, proprio in vista del percorso da realizzare per la creazione ed apertura della GNAMC – Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea della Repubblica di San Marino.

Questa quarta lecture sarà dedicata ad approfondire il percorso artistico di tre voci importanti del ‘900: Anselm Kiefer (Donaueschingen, 1945) esponente centrale del gruppo della nuova figurazione tedesca approdata alla Transavanguardia tedesca coniata da Achille Bonito Oliva. Carol Rama (Torino, 1918 – Torino, 2015) considerata una delle più importanti artiste italiane del Novecento. Infine verrà analizzato il fondamentale contributo di Yayoi Kusama (Matsumoto, 1929) una delle maggiori esponenti viventi dell’Arte Concettuale.

In occasione delle manifestazioni dedicate alla Giornata della memoria, di Anselm Kiefer si prenderà in esame I Sette Palazzi Celesti, uno dei capolavori più celebri dell’artista, opera site specific permanente realizzata nel 2004 ed ampliata nel 2015 presso l’Hangar Bicocca a Milano. Un’opera monumentale composta da 7 torri in cemento armato, calchi di container e piombo, alta tra i 14 e i 18 m. I Sette Palazzi Celesti rimanda a elementi simbolici della cultura e tradizione mistica ebraica. Anselm Kiefer a seguito del suo viaggio a Gerusalemme, si è ispirato al trattato ebraico Sefer Hechalot.