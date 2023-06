Congratulazioni al nostro atleta sammarinese Alessandro Ercolani per il raggiungimento di un’obiettivo così importante come la Major League di Baseball americana Single-A, nella squadra dei “Pittsburgh Pirates”.

Orgogliosi e fiduciosi per le prossime sfide in programma, rivolgiamo un grande “in bocca al lupo” da parte della Segreteria di Stato per il Lavoro con delega allo Sport.