San Marino. Alleanza Riformista: nasce la “Scuola dei Riformisti”

Nasce la “Scuola dei Riformisti” con l’ambizione di avviare nuove di forme di incontro e di confronto tra politica e cittadini. Il progetto, sotto la supervisione di Riccardo Nencini, già senatore e membro di governi della Repubblica italiana, scrittore, oggi Presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, insignito nel 2022 del titolo dell’Ordine Equestre di Sant’Agata della Repubblica, ha un obiettivo preciso: rafforzare e valorizzare l’identità liberaldemocratica e riformista, culture indispensabili per il buongoverno delle comunità.

Un progetto ambizioso di cui, nelle prossime settimane, verrà ufficializzata l’attività legata a momenti di incontro e formazione con esponenti della politica internazionale, docenti universitari, intellettuali ed esperti del mondo della comunicazione.

Il battesimo della “Scuola dei Riformisti” è previsto per la giornata di domani – martedì 13 giugno alle ore 18.30, presso la piazzetta Alceste Ferri (Montegiardino) – con la presentazione del libro “SOLO” pubblicato da Mondadori, scritto dal Senatore Nencini, dedicato alla figura di Giacomo Matteotti. Un’opera in cui l’autore ricostruisce in forma di romanzo la vita di questo grande eroe italiano.

Il risultato è una storia di ampio respiro, epica e struggente, che ci restituisce il ritratto emozionante e commosso di una stagione cruciale della nostra storia, e di un uomo coraggioso e solo, come tutti i grandi eroi di ogni tempo.

Alleanza Riformista