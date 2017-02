San Marino. Ambasciatore Britannico al Monumento di Monte Pulito

L’Ambasciatore britannico Jill Morris, CMG, in visita nella Repubblica di San Marino per presentare le proprie credenziali agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, ha reso omaggio ai caduti Gurkha del 18 settembre 1944 presso il monumento di Monte Pulito a Faetano. A porgerle il benvenuto erano presenti il Capitano di Castello Fanny Gasperoni, il Capo di Stato Maggiore Col. Massimo Rossini e l’ex Capitano Piermarino Bedetti. Lo storico militare Daniele Cesaretti ha descritto l’azione eroica del nepalese Sher Bahadur Thapa valsagli la Victoria Cross postuma. L’Ambasciatore ha deposto una corona dedicando ai Caduti un discorso in cui ha sottolineato che “il loro sacrificio non sarà mai dimenticato”. L’Ambasciatore Morris ed il Capitano Gasperoni, con immediata intesa, hanno concordato lo sviluppo di futuri progetti.