San Marino. Appello dei pensionati Fups al Governo: unificare le case di riposo a Fiorina e realizzare un’equa riforma delle pensioni

I pensionati della Fups-Csdl rivolgono due appelli al nuovo Governo per arrivare in tempi certi al trasferimento degli anziani dalla casa di riposo di Cailungo in quella di Fiorina e per ottenere presto “un’equa riforma del sistema previdenziale”.

In merito alla questione della struttura per anziani, il direttivo del sindacato ha parlato di “continui rinvii nella realizzazione del progetto”. I pensionati si chiedono se dietro ai ritardi ci sia qualcosa che non è dato sapere. Il 12 gennaio si è svolto un incontro interlocutorio con il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, per affrontare la questione.

“Ci stiamo impegnando al massimo” per arrivare a una soluzione, risponde Santi che parla di scarso impegno del Governo precedente per realizzare il trasferimento.