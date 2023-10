San Marino. Appuntamento con la Storia. E’ la prima volta che un giurista sammarinese siede allo stesso tavolo con i più grandi giuristi occidentali

Apprendiamo con estrema soddisfazione dal sito del Consiglio d’Europa che fra i partecipanti, in questi giorni, alla 136sima sessione plenaria della Commissione di Venezia, vi sarà anche il giudice sammarinese Fabio Giovagnoli, Dirigente Supplente del nostro Tribunale unico e membro di altri importanti organismi europei.

La Commissione di Venezia, che ufficialmente porta il nome di Commissione Europa per la Democrazia attraverso il Diritto, è stata istituita nel 1990 per aiutare i nuovi stati dell’Europa dell’Est nell’adozione di assetti costituzionali conformi agli standards

del patrimonio costituzionale europeo.

Originariamente ideata come una Commissione composta da esperti del Consiglio d’Europa senza alcuna agenda politica, oggi è divenuta l’organo giuridico leader al mondo in materia di questioni giuridiche e costituzionali cui vi partecipano i più grandi giuristi al mondo.

E’ la prima volta nella storia che un Giudice Sammarinese nato e cresciuto in questa Repubblica, ha la possibilità, e le capacità, per sedersi allo stesso tavolo tecnico e confrontarsi con i più grandi giuristi del nostro mondo occidentale.

In un periodo dove alcuni giudici sono impegnati a difendersi per gravissimi addebiti in tanti processi in ricordo di un oscuro passato che non tornerà, c’è chi, da “uomo delle istituzioni”, le ha difese dagli attacchi indicibili da parte della famigerata “cricca”, e oggi si sta rendendo protagonista di un cambiamento epocale e ineludibile, riscrivendo la storia istituzionale di questa Repubblica, verso traguardi mai raggiunti prima.

Un altro passo verso la Storia, degno di questa irripetibile stagione delle riforme giudiziarie che stiamo vivendo e che ci consegna l’ennesima conferma dell’assoluto prestigio che sta conquistando la nostra migliore magistratura sammarinese.

RepubblicaSM