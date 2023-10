San Marino. Aquabike San Marino Campione Regione Veneto con il Pilota Nicola De Giorgi n° 49

Si è appena concluso al Marina del Sole ( Chioggia ) il Campionato Regionale Moto d’Acqua Veneto, dove il pilota Nicola De Giorgi del Team Aquabike San Marino vince il titolo di Campione Regionale nella massima categoria Runabout F1. Moto modificate ad alto livello che risultano le più potenti e veloci sul mercato. ” Siamo contentissimi ” Afferma il Presidente ” Stiamo facendo dei bei passi in avanti questo titolo da una sferzata di energia pronta a esser spesa nel fine settimana nell’ultima tappa di Campionato Italiano che si svolgerà a Civitavecchia. Vogliamo portare in Repubblica anche un titolo Italiano con il Pilota Lorenzo Bravetti nella categoria Spark F4 Novice. Finiti questi impegni faremo una pausa per poi ricominciare a Novembre, abbiamo acquistato un’altra moto che mettiamo a disposizione di chiunque voglia provare questo Sport. “

In bocca al Lupo Aquabike.

“Grazie “

