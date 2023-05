San Marino. Arbitri: Delvecchio e Nanni a Malta al seminario FIFA di beach soccer

C’erano anche Massimo Nanni e Raffaele Delvecchio al seminario FIFA di beach soccer tenutosi lo scorso weekend a Malta. I due membri dell’ASA hanno preso parte dal 26 al 28 maggio al corso di aggiornamento organizzato dalla federazione maltese: le lezioni – sia teoriche che pratiche – sono state tenute dal relatore italiano Michele Conti, una delle figure di punta a livello di mondiale per quanto riguarda la formazione in materia di beach soccer.

Al corso seguirà poi nelle prossime settimane un altro appuntamento di prestigio. Come già accaduto in passato, Delvecchio prenderà parte all’Euro Winners Challenge e Euro Winners Cup 2023 in qualità di arbitro internazionale nella competizione. All’evento, che si terrà dal 9 al 18 giugno a Nazarè (Portogallo), saranno presenti ben 72 formazioni sia femminili che maschili a rappresentare il meglio del beach soccer europeo.

FSGC