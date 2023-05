San Marino. Arbitri: nasce la Commissione Arbitrale Nazionale, Busignani al timone dell’A.S.A.

Novità nel Settore Arbitrale della FSGC. Con l’introduzione del nuovo regolamento, attivo dallo scorso marzo, quello che era il Comitato dell’Arbitraggio assume la denominazione di Commissione Arbitrale Nazionale (CAN), sulla scia di quanto avviene in Italia. Nuove anche le figure che formano la neonata CAN; quattro su cinque membri sono nominati direttamente dal Consiglio Federale: si tratta di Cristiano Ascari (Presidente) e i Membri Massimo Nanni, Massimo Mattei e Giacomo Cenci. Quest’ultimo, che ha appena concluso una lunga carriera arbitrale spesa – nella sua ultima parte – anche all’interno del campionato sammarinese, è la novità rispetto alle conferme di Mattei, Nanni e Ascari. Ai quattro si aggiunge Marcello Busignani, eletto dal Dipartimento Arbitrale Nazionale tramite assemblea. Busignani, oltre a far parte dunque del CAN diventa anche il numero uno dell’Associazione Sammarinese Arbitri succedendo al presidente di lungo corso Teodosio Agatiello. Resta fuori dalla neonata CAN anche Stefano Podeschi che manterrà però il ruolo di Responsabile dell’ufficio del dipartimento arbitrale FSGC.

FSGC | Ufficio Stampa

