San Marino, “Ballate per galline vecchie” di Elisa Genghini

Un inno al diritto di essere felici per come si è anche se si è galline, vecchie bruttine, spettinate, stropicciate, pigre, sboccate, sbadate, rintronate, grasse, stecchite, raggrinzite. Mercoledì 15 novembre alle ore 21 al Centro Sociale di Dogana di San Marino (Piazza M. Tini, 7) verrà presentato “Ballate per galline vecchie”, il libro di Elisa Genghini che ha inaugurato la nuova collana di Iacobellieditore in collaborazione con Musica di Seta. “Le istantanee di un’educazione sentimentale rocambolesca, buffissima, tenera, costruiscono l’autoritratto di una donna che è cresciuta malgrado tutte quelle emozioni strampalate, o, forse, proprio grazie a loro. E che a un certo punto è sbocciata nell’Elisa adulta, la quale è una musicista, una mamma, ma soprattutto, una gallina; anzi, prima di ogni cosa, prima pure del tempo biologico della vecchiaia, una Gallina Vecchia” scrive Ilaria Gaspari nella prefazione. “Ho aspettato quarant’anni prima di scrivere questo libro, finalmente sono arrivati – racconta Elisa Genghini. Mi sono scoperta fiera di essere una donna che non ha bisogno di essere straordinaria per essere felice. E penso di poter dire qualcosa alle donne come me che a volte hanno voglia di fermarsi un attimo nella grande corsa contro il tempo e verso la perfezione, per guardare il cielo o il soffitto o ridere di certi cagnetti con il cappotto a passeggio nel parco”. “Ho desiderato moltissimo questa collana di libri targata Musica di Seta e sono felice che abbia trovato il suo posto dentro la casa costruita con cura da più di 30 anni da Iacobellieditore – spiega Chiara Raggi, Founder & Director Musica di Seta -. Il primo libro non poteva che essere quello di Elisa Genghini, nato tra le pagine del nostro magazine come rubrica mensile. Ogni volta riusciva a sorprenderci, a commuoverci, a farci ridere di gusto”. Dialogherà con l’autrice il giornalista Alessandro Carli. Ingresso gratuito.

