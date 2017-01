San Marino. BANCA CENTRALE, SMPT: QUANDO AUDIZIONE VERTICI IN COMMISSIONE FINANZE?

Opposizione delusa per la mancanza di una data per l”audizione dei vertici di Banca centrale in Commissione Finanze. Con l”insediamento odierno degli organismi parlamentari, i commissari di San Marino Prima di Tutto hanno sollecitato l”attesa audizione, prevista entro il prossimo 8 febbraio, come dall”ordine del giorno approvato a larga maggioranza dal Consiglio grande e generale lo scorso dicembre. Nell”incontro odierno con la stampa, Alessandro Mancini, Ps, spiega che, per tutta risposta, “a sorpresa due membri di maggioranza hanno comunicato che ancora non sono in grado di darci una data” poiche” “non c”e” stato ancora nessun feedback da Banca centrale”. Mancini sottolinea la gravita” della faccenda: “L”audizione e” stata richiesta per esaminare la situazione del sistema finanziario, porre quesiti anche sulla centrale rischi, sul memorandum con Banca d”Italia- prosegue- ci aspettavamo che questa convocazione fosse gia” in agenda”. Per Mancini la questione e” “una priorita” del Paese” e, sottolinea “dal 20 dicembre c”era tutto il tempo per confrontarsi con i vertici di Bcsm, si sapeva che oggi si insediava la Commissione Finanze e oggi questa data non l”abbiamo”. Forse, ironizza, maggioranza e governo “sono presi da altro e i badge dei segretari di Stato sono piu” importanti”. Altra preoccupazione rispetto Bcsm, e” la nuova direttiva che di fatto esclude professionisti sammarinesi, geometri e ingegneri, dalle perizie di immobili per le banche del Titano. “Abs- chiarisce Mancini- ha comunicato agli ordini professionali sammarinesi che Bcsm ha dato un termine per oggi, 25 gennaio, di affidare una serie di perizie di immobili ad un”agenzia esterna specializzata che risponde a standard europei”. In questo modo “gli ordini professionali che fino ad oggi facevano perizie per le banche non sono piu” in grado di fare il loro lavoro- prosegue- c”e” preoccupazione per un tessuto economico sammarinese che verra” privato di una parte importante del suo lavoro”. Ma soprattutto “queste agenzie esterne- aggiunge- non conoscono la realta” immobiliare sammarinese e anche le valutazioni potranno essere diverse, con il rischio di portare ulteriore declassamento del valore degli immobili”. Dire.it