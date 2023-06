San Marino. BANCA DI SAN MARINO NOMINA GLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Gli Azionisti di Banca di San Marino si sono riuniti in Assemblea venerdì 16 giugno 2023, presso la Sala conferenze Ente Cassa di Faetano, per deliberare in merito alla nomina del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Al termine delle operazioni di voto, il mandato triennale è stato conferito ai seguenti nominativi:

Raffaele Bruni – Presidente

Lucio Daniele

Jessica Gasperoni

Giancarlo Righi

Leo Marino Stacchini

Si completa così l’iter deliberativo avviato lo scorso 13 maggio, data nella quale l’Assemblea dei Soci di Banca di San Marino aveva approvato all’unanimità il Bilancio 2022.