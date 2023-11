San Marino. Bella prova della Juvenes-Dogana che ferma la Folgore

Il primo incontro giocato a Fiorentino, che vedeva sfidarsi l’omonima squadra del Castello e il Cosmos, non ha tradito il pronostico con una netta vittoria per 6-1 dei Rossoblù, pur privi del loro giocatore di punta Busignani a causa di una squalifica. Nonostante la rete di Bacciocchi al 12’, un minuto più tardi il Fiorentino è già sul 3-1 e arrotonda con altre due reti già nella prima frazione. Luca Zafferani sugli scudi, autore di una doppietta. Con questa vittoria (6-1, grazie anche al gol di Stacchini) la squadra di Michelotti rimane prima a punteggio pieno. D’altro canto il Cosmos, complice la quinta sconfitta in sei partite, precipita al terzultimo posto a pari merito con il Cailungo.

Successivamente sullo stesso campo sono scesi sul terreno di gioco l’altra squadra del Castello di Fiorentino, vale a dire il Tre Fiori, e la Virtus. Partita che sulla carta doveva essere equilibrata ma che invece ha visto i Gialloblù sbaragliare la concorrenza già nel primo tempo andando a riposo sul 4-0 con doppietta di Verri. Timida reazione della squadra di Acquaviva nel secondo tempo che trova l’1-4 al 47’ con Tamagnini, ma il risultato rimarrà tale fino alla fine dell’incontro. Questa vittoria consente agli uomini di Bugli di agguantare in classifica, con una gara disputata in meno, proprio gli avversari di giornata al quarto posto.

La prima sfida in ordine di tempo a Dogana ha visto il netto successo de La Fiorita per 7-1 sul Murata. I Bianconeri riescono a rispondere solo al primo vantaggio degli avversari, poi per tutto il resto dell’incontro è dominio totale della squadra del Castello di Montegiardino. Da segnalare la doppietta di Belloni, poi l’unico neo di serata per la squadra guidata da Galli è stata l’espulsione di Mariotti al 2’ della ripresa per doppia ammonizione. Tre punti che consentono ai Gialloblù di portarsi al secondo posto in solitaria dietro alla capolista Fiorentino. La banda di Cellarosi invece rimane a quota 12 a pari merito con Tre Fiori e Virtus.

Subito dopo tocca al derby del Castello di Serravalle dove si sono affrontate, in un altro match di alta classifica, Juvenes-Dogana e Folgore. L’esito dell’incontro ha rispecchiato i valori in graduatoria ed è finito in parità per 2-2 con i Biancorossazzurri capaci di rimontare il doppio svantaggio negli ultimi 5 minuti di gara. Per gli uomini di Levani da annotare l’espulsione in chiusura di Cavalli, autore del gol del pareggio due minuti prima. L’inferiorità numerica degli ultimi minuti non ha influito sul risultato finale. Questo è un pareggio dal sapore amaro per i ragazzi di Zonzini, alla prima da avversario, sia perché si staccano dal secondo posto in classifica e anche per non essere riusciti a sfruttare il doppio vantaggio.

L’incontro inaugurale di Domagnano ha visto sfidarsi due squadre con altre ambizioni di classifica rispetto alle partite precedenti, vale a dire Cailungo e Tre Penne. I Biancazzurri s’impongono 6-2 prendendo il largo nella seconda frazione con l’ex Gamba, autore di una doppietta. Un primo tempo combattuto si era concluso sul 2-1 in favore della squadra del Castello di Città. Unica nota positiva di serata per gli uomini di Venerucci è la doppia marcatura di Flammini. D’altra parte vittoria importante per i ragazzi di Ghiotti che consente loro di uscire dalle zone calde della classifica.

Il secondo incontro di serata a Domagnano ha visto il pareggio tra Faetano e Libertas per 1-1 maturato tutto nel primo tempo. Vantaggio immediato dei Granata al 2’ con Bacciocchi e pareggio segnato da Casali al 14’ per gli uomini di Gualtieri. È un pari poco utile ad entrambe le squadre ai fini della classifica, però consente ai ragazzi guidati da Penserini di incamerare il primo punto dell’anno.

L’unico incontro indoor della sesta giornata si è giocato nella palestra di Acquaviva alle 21:45 e ha visto affrontarsi Pennarossa e San Giovanni. La gara è finita 5-2 in favore dei Biancorossi. Eppure gli uomini di Corbelli, nonostante le numerose defezioni, erano sopra di due gol già al 13’ e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1. La ripresa è stata un dominio della squadra del Castello di Chiesanuova che mette a segno quattro reti (tripletta di Guidi), piegando così i Rossoneri nonostante l’espulsione ai danni di Ciacci alla fine della prima frazione. Questo successo fa salire i ragazzi di Casadei a quota 6 punti in classifica e permette loro di scavalcare il Faetano, di contro il San Giovanni rimane ultimo a zero punti dopo sei partite disputate.

Questo è l’esito della sesta giornata di Campionato Sammarinese di futsal 2023-24:

Campionato Sammarinese di futsal 2023-24, 6. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO Fiorentino Cosmos A1: Lanuti – A2: Lerza 06/11 6-1 Fiorentino Tre Fiori Virtus A1: Lerza – A2: Lanuti 06/11 4-1 Fiorentino La Fiorita Murata A1: Ilie – A2: Tura 06/11 7-1 Dogana Juvenes-Dogana Folgore A1: Tura – A2: Ilie 06/11 2-2 Dogana Cailungo Tre Penne A1: Tonelli – A2: Notarpietro 06/11 2-6 Domagnano Faetano Libertas A1: Notarpietro – A2: Tonelli 06/11 1-1 Domagnano Pennarossa San Giovanni A1: Delvecchio – A2: Ercolani 06/11 5-2 Acquaviva Turno di riposo Domagnano

